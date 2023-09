Dieses Urteil ist eine Sensation, und man kann der Jury nicht lange genug gratulieren für ihren Mut, den schillerndsten Fahrer des Pelotons nach dessen krassem Fehlverhalten aus dem Rennen der Tour de France zu schmeißen. Denn das, was der slowakische Weltmeister Peter Sagan am Dienstag in Vittel gemacht hat, war ein Anschlag auf die Gesundheit seiner Kollegen. Rücksichtslos, den Vorteil suchend, immer auf Krawall aus: Das ist Sagan, und in manchen Momenten, wenn er nicht gerade wütet, sondern Quatsch macht, zelebriert ihn die Radsport-Welt dafür als total verrücktes Huhn der Branche.

Doch so verrückt, einen Gegner in vollem Tempo in die Gitter zu rempeln, darf kein Radprofi auf der Straße sein. Mit Milde durfte Sagan also nicht rechnen.

Video-Beweis brachte Aufklärung

In diesem Fall hatten die Richter des Radsport-Weltverbandes (UCI) den Video-Beweis eindeutig perfekt genutzt, und vor allem haben sie alles richtig gesehen und gedeutet: Rote Karte für Sagan. Viel mehr Einsichtigkeit also als im Falle des hart am Kinn getroffenen Fußballers Timo Werner, dessen chilenischer Foul-Verursacher trotz eindeutiger Faktenlage nur Gelb sah.

Für Sagans deutsches Team Bora-hansgrohe, das so stolz auf seinen sehr, sehr teuren Star-Einkauf ist, ist das Urteil der UCI ein heftiger Rückschlag. Aber einer, den man bei einer solch schwer zu bändigenden Persönlichkeit wie Sagan einkalkulieren musste.