Köln -Irgendwie passt es wie die Faust aufs Auge. Ein gedopter Radrennfahrer, der Marihuana raucht. Aber auch verkauft?

Das macht Ex-Tour-de-France-Champion Floyd Landis. Der mittlerweile 40-jährige Sieger von 2006 präsentiert sich auf seiner Instagram-Seite fröhlich im Meer seiner Pflanzen. Was vorher verpönt war, machte er nun zur Berufung. 2006 gewann Landis die Tour-de-France im US-amerikanischen Radstall „Phonak“, an der Seite von Lance Armstrong, der ebenfalls mehrfach positiv auf Doping getestet wurde.

Nachdem er in der Öffentlichkeit für sein Fehlverhalten im Radrennsport abgestraft wurde und neben Armstrong als größter Sünder des Radsports galt, eröffnete er in Denver, Colorado, seinen eigenen Coffee-Shop. Floyd's of Leadville heißt das Geschäft, in dem der inzwischen sichtlich korpulenter gewordene Landis auch mal selbst den Qualm in die Lüfte bläst.

Allerdings tue er dies nur, um seine Hüftschmerzen, die er seit einem Radsturz mit sich herumträgt, zu bändigen, sagt er. Jedenfalls wirkt er glücklich und zufrieden: „Durch Cannabis komme ich mit meinen Schmerzen besser zurecht, und ich habe mehr Lebensqualität.“