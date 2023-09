US-Popstar Selena Gomez hat alle Konzerte ihre „Revival“-Tour in Europa abgesagt. Sie leide unter Angst, Panik und Depressionen, erklärte sie in einer Stellungnahme zum Tournee-Abbruch. Schon länger ist bekannt, dass die 24-Jährige an „Lupus“ erkrankt ist - das Leiden kann auch psychische Nebenwirkungen haben.

Sänger Seal leidet auch unter Lupus. dpa

Bekannt geworden ist Lupus aber nicht erst durch Selena Gomez. Sänger Seal hat seine markanten Gesichtsnarben, weil auch er unter der Krankheit leidet. Auch Lady Gaga wurde im letzten Jahr positiv auf Lupus getestet.

Aber was genau ist Lupus überhaupt?

„Lupus erythematodes“ - so der lateinische Name - ist eine Autoimmunkrankheit. Das bedeutet, dass das Immunsystem die körpereigenen Zellen angreift, anstatt abwehrend zu wirken. Die Krankheit kann sich auf Haare und Haut auswirken, zum Beispiel in Form einer starken Schuppenflechte. Allerdings können sich auch andere Körperbereiche entzünden, wie zum Beispiel die Nieren. Außerdem können psychische Nebenwirkungen wie bei Selena Gomez auftreten.

Wer kann Lupus bekommen?

Prinzipiell jeder. Oft tritt Lupus erst im jungen Erwachsenenalter auf, verstärkt bei Frauen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren.

Wie gefährlich kann die Krankeit werden?

„Wenn die Erkrankung nicht erkannt und behandelt, also "verschleppt" wird, besteht das Risiko einer zunehmenden und schließlich auch dauerhaften Schädigung der Nieren, des Rückenmarks und des Gehirns“, erklärt Prof. Dr. Dr. Stefan Hillejan von der Universität Chisinau.

Ist Lupus heilbar?

Leider nicht. Allerdings gibt es viele Medikamente, die dabei helfen, die Krankheit etwas zu lindern.

Wird die Auszeit Selena Gomez helfen?

„Stress verstärkt nahezu jede Erkrankung und verzögert deren Heilung. Stress kann aber auch eine Erkrankung, welche im Körper ‚schlummert‘, zum Ausbruch bringen. Ganz besonders empfindlich sind in dieser Hinsicht Autoimmunerkrankungen, zu welchen der Lupus zählt", meint der Experte Prof. Dr. Dr. Stefan Hillejan. Das bedeutet also: Selena sollte sich erst einmal richtig ausruhen, bevor sie weiter machen kann. Bis dahin müssen die Fans sich allerdings gedulden. (chs)

