Berlin -Fremdenfeindlichkeit wirkt, wenn Fremde wegbleiben. Genau das ist im Freistaat Sachsen und insbesondere in der Landeshauptstadt Dresden 2015 der Fall gewesen. Die Zahl der Übernachtungen in sächsischen Hotels, Gasthöfen und Pensionen ging um ein Prozent auf 18,7 Millionen zurück, in Dresden belief sich das Minus sogar auf drei Prozent.