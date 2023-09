Hoisdorf -Ein zwei Jahre alter Junge ist in einem Teich in Schleswig-Holstein ertrunken. Einsatzkräfte entdeckten den Jungen am Montagabend leblos, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Wiederbelebungsversuche durch einen Notarzt scheiterten. Der Junge gehörte zu einer Hamburger Kita-Gruppe, bestehend aus 19 Kindern im Alter zwischen einem und sieben Jahren sowie sieben Betreuern.

Leiche zweieinhalb Stunden später gefunden

Die Gruppe war erst am Montagnachmittag angereist und war gerade dabei, sich in einem Jugendheim in der Gemeinde Hoisdorf einzurichten. „Nach 15 Minuten ist aufgefallen, dass der Kleine nicht mehr da ist“, sagte der Polizeisprecher.

Die Betreuer alarmierten gegen 17.40 Uhr die Polizei. Anschließend suchten Feuerwehrleute, die DLRG mit einem Boot und auch eine Rettungshunde-Staffel nach dem Kind. Gegen 20.10 Uhr wurde es schließlich entdeckt. Seelsorger kümmerten sich um die Kita-Gruppe. (dpa)