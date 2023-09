Tragischer Vorfall südöstlich von Berlin: Nachdem Anwohner am Abend einen verlassenen Rollator an der Dahme gefunden, hat sich der schlimmste Verdacht wenig später bestätigt: Feuerwehrleute zogen in Wildau eine Leiche aus der Dahme.

Gegen 22.15 Uhr meldete die Besatzung eines Polizeihubschraubers, dass sie mit Hilfe der Wärmebildkamera eine Person im Wasser entdeckt haben. Die Feuerwehr konnte die Frau nur noch leblos bergen. Die 93-Jährige, die aus dem Landkreis stammt, starb trotz sofort eingeleiteter Reanimation am Einsatzort.



Von einer Gewalttat gehen die Ermittler nicht aus. Es sei dennoch ein Verfahren eingeleitet worden, das die genaue Todesursache klären soll.