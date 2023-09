Leverkusen -Es soll noch jemand behaupten, im kleinen Leverkusen sei nichts los. Zumindest auf dem Trainingsplatz der Werkself neben der BayArena passierte am Mittwoch eine Menge. Offensivmann Karim Bellarabi (26), der im September einen Muskelbündelriss erlitt, trainierte zum ersten Mal wieder mit dem Leverkusener Bundesliga-Team. Und geriet dabei mit seinem Mannschaftskollegen Roberto Hilbert aneinander, der offenbar überhart in einen Zweikampf gegangen war. Es wurde ein bisschen geschubst, die beiden wollten sich an den Kragen gehen. Hakan Calhanoglu und Ömer Toprak mussten schlichten, damit es nicht zu einer Prügelei kam.



Dauerreservist Hilbert marschierte danach, wohl auf Anweisung des Trainers Roger Schmidt, sichtlich wütend, aber wortlos vom Platz. Als Nationalspieler Bellarabi später in Richtung Kabine trabte, sagte er nur: „Ich muss zum Physio“. Und suchte das Weite.



So musste Schmidt erklären, was geschehen war – und er hielt sich bedeckt. „Es passiert, immer mal wieder, dass man sich aufregt“, sagte der 49-Jährige. Ein bisschen übermotiviert sei Hilbert gewesen. Es sei besser gewesen, dass er danach aufgehört habe zu trainieren. Abgesehen von der Reiberei mit Hilbert hatte Bellarabi, den Schmidt unlängst als den „wichtigsten Neuzugang der Winterpause“ für Bayer 04 Leverkusen bezeichnete, einen guten Trainingstag. Er machte bis auf das abschließende Spiel alles mit.



Schmidts Plan: „Vor Weihnachten wird er nicht spielen, er soll aber mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen,“ Damit er danach sofort einsteigen könne. Im Fall eines anderen Bayer-Profis deutet sich eine Blitzheilung an: Kevin Kampls Verletzung ist weniger schlimm als zunächst angenommen. „Man kann optimistisch sein, dass er eins der beiden Spiele machen kann, vielleicht sogar beide“, sagte Schmidt, dessen Team am kommenden Sonntag in der Bundesliga gegen Ingolstadt und am Mittwoch (21.12.) in Köln antritt. Kampl absolvierte am Mittwoch eine individuelle Einheit – und war anschließend bester Dinge.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kampl will am Sonntag spielen

„Ich habe keine Schmerzen mehr“, sagte der 26-jährige Slowene. „Es kribbelt schon wieder.“ Verletzt hatte er in der Partie gegen den SC Freiburg (1:1) Anfang des Monats. Es war damals von einer eine „bruchähnlichen Verletzung“ im rechten Mittelfuß die Rede. Der Klub ging von einer Pause bis Februar aus. Es klang dramatisch.



Es stellte sich aber heraus, dass es kein Bruch war, sondern eine Art Knochen-Ödem. Es gibt eine anfällige Stelle in Kampls Fuß, an der die Knochen nicht ganz zusammengewachsen sind, so dass sich dort leicht Wasser ansammelt. Beim 1:0 der Werkself in der Champions League bei Tottenham Hotspur hatte Kampl Anfang November schon einen Tritt auf den rechten Fuß bekommen. Am Donnerstag und Freitag will Kampl mit der Mannschaft trainieren. Und am Sonntag spielen.

Nachdenken über Mitarbeiterstab

In den beiden Partien vor Weihnachten geht es für den Tabellen-Achten, wie Schmidt ankündigte, „nur noch um Ergebnisse. Das steht jetzt über allem.“ Der Trainer weiter: „Wir wollen so viele Punkte wie möglich mitnehmen.“



Nachdem der Klub Co- und Athletik-Coach Oliver Bartlett frei gestellt hat, will Schmidt in der Pause darüber nachdenken, wie sein Mitarbeiterstab künftig aussehen könnte. „Wir werden uns Gedanken machen und uns vielleicht in gewissem Maße neu erfinden“, sagte er. Eventuell werde man das Trainerteam „komplett neu“ gestalten und auch „neue Positionen“ schaffen.



Das könnte Sie auch interessieren: