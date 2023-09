Gelsenkirchen -Der sich seit Wochen anbahnende Wechsel von Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes vom Bundesligisten FC Schalke 04 zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin ist perfekt. Dies teilten beide Vereine am Mittwoch mit, nachdem Höwedes den Medizincheck bestanden hatte. Turin leiht den 29 Jahre alten Defensivspieler zunächst für ein Jahr aus und hat anschließend eine Kaufoption. Bei S04 sah Höwedes unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco offenbar keine Perspektive mehr. „Ich bin überwältigt. Juve ist so ein großer Klub für mich“, sagte Höwedes: „Ich habe mit Sami Khedira gesprochen, bevor ich hierhin gekommen bin. Er hat mir nur gesagt: Du musst kommen, weil es hier so schön ist. Das ist ein großer Tag für mich.“

Keine einfache Entscheidung für Schalke

Schalkes Manager Christian Heidel sagte: „Es war keine einfache Entscheidung für uns, aber aufgrund der großen Verdienste von Benedikt Höwedes wollten wir seinen Wunsch, zu Juventus Turin zu wechseln, nicht ablehnen und haben daher einer Ausleihe zugestimmt.“ (sid)