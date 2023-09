Mönchengladbach -Das Winter-Transferfenster hat noch nicht geöffnet, in Gladbach läuft die Suche nach einem Neuzugang aber längst auf Hochtouren.

Nach der völlig verkorksten Hinrunde will Manager Max Eberl (43) einen Profi mit besonderer Führungsqualität ins Boot holen, um die Stabilität des Teams wieder herzustellen. Eberl erklärte unlängst: „Wir werden prüfen, was in der Winterpause für uns realisierbar ist.“

Im kleinen Kreis soll Eberl nun etwas konkreter geworden sein, erfuhr der Express. Er habe bereits eine Idee. Sollte es klappen, würde es genug zu schreiben geben. Weil der Spieler eine „ganz interessante Geschichten“ zu erzählen habe, heißt es. Und dieser Spieler könnte angeblich Bastian Schweinsteiger sein.

Sein Name falle rund um den Borussia Park immer häufiger. Der Ex-Münchner ist bei seinem aktuellen Arbeitgeber Manchester United von Star-Coach José Mourinho (53) aufs Abstellgleis geschoben worden. Erst kürzlich rotierte der Weltmeister zurück in den United-Kader. Ob sich Schweinsteiger aber tatsächlich beim englischen Rekordmeister weiter durchbeißen will, bleibt fraglich. (Red)