Köln -Angebote aus China sind keine Neuigkeit. Doch nun soll der japanische Klub Vissel Kobe kurz vor der Verpflichtung von Ex-FC-Profi Lukas Podolski stehen. Dies berichtet Bild.de. Eine offizielle Bekanntgabe gibt es aber nicht.

Der 31-Jährige war im Sommer 2015 vom FC Arsenal zu Galatasaray gewechselt. In seiner ersten Spielzeit avancierte er mit 17 Toren und neun Vorlagen in allen Wettbewerben zum Topscorer der Löwen. In dieser Hinrunde kam Podolski durch Verletzungsprobleme nur auf zwölf Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei insgesamt sechs Treffer. (dpa)