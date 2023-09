Köln -Es ist Deadline Day. Bis 18 Uhr hatten die Bundesligisten noch Zeit, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Dann schließt nämlich das Transferfenster in einigen europäischen Top-Ligen.

Wer war wo im Gespräch? Welcher Verein hat noch händeringend nach Verstärkungen gesucht?

Wir haben die Augen und Ohren offen gehalten und die Transferaktivitäten der 18 Bundesligisten beobachtet. Hier gibt es unseren „Deadline-Day-Live-Ticker“ zum Nachlesen.

+++17.51 Uhr: SC Freiburg löst Vertrag mit Zulechner auf+++

Stürmer Philipp Zulechner und der SC Freiburg gehen künftig getrennte Wege. Der Österreicher kam in der Winterpause 2014 in den Breisgau und absolvierte in der Rückrunde und der nachfolgenden Hinrunde neun Liga-Spiele für den SC, bei denen ihm ein Tor gelang. Im Winter 2015 wurde Zulechner an die Austria aus Wien verliehen, anschließend spielte er leihweise bei den Young Boys Bern.

+++17.02 Uhr: Kaiserslautern leiht Freiburger Kerk+++

Wir wünschen dir ein erfolgreiches Jahr bei den Roten Teufeln, Sebastian! https://t.co/VeYXk1W7xO — SC Freiburg (@scfreiburg) 31. August 2016

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie FCK-Sportdirektor Uwe Stöver bestätigte, wechselt Sebastian Kerk mit sofortiger Wirkung zum 1. FC Kaiserslautern. Der Zweitligist konnte den Offensivspieler für ein Jahr von Aufsteiger SC Freiburg ausleihen. Der 21-Jährige soll bei den Pfälzern Schwung in die Offensive bringen und Tore schießen und vorbereiten. Stöver dazu: „Wir freuen uns, Sebastian Kerk beim FCK begrüßen zu dürfen und sind uns sicher, dass er uns mit seinem variablen Offensivspiel verstärken wird.“

+++16.55 Uhr: Wechsel geplatzt – Max Meyer bleibt ein Knappe+++

Der 45-Millionen-Wechsel von Max Meyer in die englische Premier League zu den Tottenham Hotspur ist geplatzt. Wie die „Bild“ berichtet, hat der Londoner Klub, der an einer Verpflichtung des Schalker Eigengewächses Interesse zeigte, letztlich kein offizielles Angebot für Meyer abgegeben. Gut für Schalke, denn einen Ersatz für Meyer zu finden wäre in der Kürze der Zeit zu einer Herkulesaufgabe geworden.

+++16.39 Uhr: Hamburger Sportverein macht Transfer von Linksverteidiger Douglas Santos fix+++

Unsere neue Nummer 2 ist da: Herzlich willkommen Philipp #Wollscheid! pic.twitter.com/VGjpjFQHPi — VfL_Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 31. August 2016

Das brasilianische Linksverteidiger-Talent Douglas Santos wechselt mit sofortiger Wirkung zum Hamburger SV. Weniger als zehn Millionen Euro soll der Defensivspieler die Hanseaten gekostet haben. Der 22-jährige Goldmedaillen-Gewinner unterschrieb bei den Rothosen einen Vertrag bis Juni 2021.

+++16.17 Uhr: Kaufoption gesichert – Wollscheid-Deal ist perfekt+++

Wie „Sky Sport News HD“ vermeldete, ist der Transfer von Philipp Wollscheid von Stoke City zum VfL Wolfsburg in trockenen Tüchern. Zunächst wird der 27-jährige Ex-Spieler von Bayer 04 Leverkusen und dem 1.FC Nürnberg zunächst für ein Jahr ausgeliehen, die Niedersachsen sicherten sich zudem eine Kaufoption.

+++16.15 Uhr: Gnabry-Wechsel ist fix+++

Der Transfer von Serge Gnabry zu Werder Bremen ist fix. Werder-Sportvorstand Frank Baumann: „Nochmals, Serge ist ein Spieler von uns, wir haben den Spieler gekauft.“ Über Ablösesumme und Vertragslaufzeit gibt es bisher keine Informationen. Künfig wird der schnelle Linksaußen für Bremen mit der Rückennummer 29 auf Punktejagd gehen.

+++15.59 Uhr: RB Leipzig offenbar an Linksverteidiger Bruma interessiert+++

Bruma gilt als eines der größten Linksverteidiger-Talente der Welt. imago

Laut portugiesischen Medienberichten ist Bundesligaaufsteiger RB Leipzig an einer Verpflichtung von Linksverteidiger-Talent Bruma vom türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul interessiert. Der 21-jährige Portugiese würde die Sachsen angeblich rund 15 Millionen Euro kosten.

+++15.52 Uhr: Borussia Dortmund lässt Quartett nicht gehen+++

Laut „kicker“ sollen die als mögliche Abgänge gehandelten Christian Pulisic, Neven Subotic und Adrian Ramos vorerst beim BVB bleiben und sich durchbeißen. Auch Joo-Ho Park, an dem der Hamburger Sportverein interessiert war, darf die Schwarz-Gelben in dieser Transferperiode wohl nicht verlassen.

+++15.42 Uhr: VfB Stuttgart gibt Mané-Verpflichtung bekannt+++

Der Transfer ist fix! Wie der VfB Stuttgart auf Twitter vermeldet ist die Verpflichtung von Wunschspieler Carlos Mané perfekt. Der Offensivspieler kommt von sporting Lissabon zu den Schwaben und wurde zunächst für zwei Jahre ausgeliehen. Bei Sporting erzielte er in 60 Spielen neun Tore und konnte weitere zwölf vorbereiten. Medienberichten zufolge soll sich der VfB eine Kaufoption über 15 Millionen Euro gesichert haben.

+++ 14.49 Uhr: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Schalkes Kaan Ayhan +++

Wenige Stunden vor Ende des Transferfensters hat sich Fortuna Düsseldorf nochmal verstärkt: Wie der „Express“ berichtet, konnte der Zweitligist Kaan Ayhan vom FC Schalke 04 von einem Wechsel in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt überzeugen. Über Ablösesumme und Vertragsdauer ist bisher nichts bekannt.

+++ 14.27 Uhr: André Ramalho verteidigt künftig für Mainz 05+++

André #Ramalho auf dem Weg zu seinem ersten Training als 05er - mit @giuliodonati2 #Mainz05 pic.twitter.com/03zEOEMKKH — 1. FSV Mainz 05 e.V. (@1FSVMainz05) 31. August 2016

Nachdem schon Kyriakos Papadopoulos Bayer 04 Leverkusen den Rücken gekehrt hat, verlässt mit André Ramalho nun der zweite Innenverteidiger die Werkself. Der brasilianische Abwehr-Allrounder, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, wird für ein Jahr an die 05er ausgeliehen. In den ersten beiden Saisonspielen kam Ramalho bei Bayer zu keinem Einsatz.

+++ 14.09 Uhr: Atinc Nukan wechselt von RB Leipzig in die Türkei +++

Besiktas Istanbul hat die Verpflichtung von Atinc Nukan von RB Leipzig bekannt gegeben. Der Innenverteidiger absolvierte bereits den Medizincheck in der türkichen Metropole und posierte anschließend mit den anderen beiden Neuzugängen Gökhan inler und Caner Erkin im Besiktas-Dress. Der türkische Meister leiht den 23-Jährigen zunächst für ein Jahr aus – eine Kaufoption gibt es nicht.

+++ 13.14 Uhr: Guwara-Deal fix - Außenverteidiger für ein Jahr nach Darmstadt +++

Leon Guwara wechselt auf Leihbasis zu den #Lilien! Der Defensivspieler kommt von Werder Bremen nach Darmstadt. #sv98 pic.twitter.com/JdQMAoJlci — SV Darmstadt 98 (@sv98) 31. August 2016

Leon Guwara wechselt leihweise für ein Jahr von Werder Bremen zum SV Darmstadt 98. „Mit der Leihe zu einem Bundesligisten erhoffen wir uns, dass er sein Potential nun auf einem noch höheren Niveau als bei unserer U23 regelmäßig bestätigen kann und er wichtige Erfahrungen sammelt“, erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

+++ 13.07 Uhr: Franco Di Santo nach England? +++

Dem FC Schalke 04 droht ein Ausverkauf. Nachdem bereits Max Meyer ein Angebot von der Insel bekommen hatte, liegt nun nach „kicher“-Informationen auch ein Angebot für Stürmer Franco Di Santo vor – ebenfalls von einem Premier-League-Klub. Bei Königsblau hat der Argentinier noch Vertrag bis 2019, bislang konnte er sich bei Schalke jedoch nicht endgültig durchsetzen.

+++ 12.57 Uhr: Philipp Wollscheid besteht Medizincheck beim VfL Wolfsburg+++

Philipp Wollscheid (r.; im Duell mit Raheem Sterling von Manchester City) soll am Nachmittag als Neuzugang vorgestellt werden. AP

Philipp Wollscheid hat den Medizincheck beim VfL Wolfsburg absolviert und steht als möglicher Neuzugang bereit. Am Nachmittag soll der Innenverteidiger als Neuzugang und Dante-Ersatz vorgestellt werden. Wollscheid kommt vom Premier-League-Klub Stoke City und wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Die Niedersachsen konnten sich jedoch eine Kaufoption sichern.

Die Bemühungen um Heung-Min Son von Tottenham laufen indes weiter. Der Stand ist aber unverändert: Die Verpflichtung des Südkoreanischen Superstars ist schwierig, aber nicht unmöglich.

+++ 12.17 Uhr: Papadopoulos-Leihe zu Leipzig fix +++

Die Leihe des griechischen Nationalspielers von Bayer 04 Leverkusen zu RB Leipzig ist perfekt. Auf Twitter bestätigten die Sachsen den Transfer des Innenverteidigers, der die Abwehrzentrale der Roten Bullen stärken soll.

+++ 12:11 Uhr: Wechsel von Marcel Tisserand zu Ingolstadt bestätigt+++

+++ Wechsel fix +++@TisserandMarcel wird ein #Schanzer!

Der Innenverteidiger unterschreibt bis 2020.

Bienvenue! 🇫🇷 pic.twitter.com/3T6LULWtHu — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) August 31, 2016

Wie der FC Ingolstadt auf Twitter verkündet, ist der Wechsel des französischen Innenverteidigers Marcel Tisserand zu den Schanzern perfekt. Der 23-Jährige kommt vom französischen Erstligisten AS Monaco und erhält in Ingolstadt die Rückennummer 32. Der FCI überweist für Tisserand rund 5,5 Millionen Euro nach Monaco. Der Franzose erhält bei den Schanzern einen Vierjahresvertrag.

+++ 12.08 Uhr: Bremens Leon Guwara nach Darmstadt? +++

Laut „Bild“ fehlte Bremens Außenverteidiger Leon Guwara beim Geheimtraining von Werder. Er könnte auf dem Weg nach Darmstadt sein, um dort einen Vertrag zu unterschreiben. Offen ist, ob es sich um eine Leihe oder eine fixe Verpflichtung des Yougsters handeln soll.

+++ 12.06 Uhr: Kevin Großkreutz bei RB Leipzig? +++

Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz kommt seit seinem Abgang von Borussia Dortmund einfach nicht zur Ruhe: Nach seinem unglücklichen Engagement in der Türkei folgte seine Rückkehr nach Deutschland zum VfB Stuttgart. Mit den Schwaben stieg der Allrounder aus der Bundesliga ab, nun könnte er den VfB aber wieder verlassen. Auf Instagram verkündete Großkreutz nun seinen Wechsel zu RB Leipzig.

Natürlich ist seine Meldung nur ein Spaß und ironisch gemeint.

+++ 11.38 Uhr: Transfer fix: Werder Bremen schnappt sich Gnabry +++

Schon am gestrigen Tag wurde bekannt, dass Werder Bremen an einer Verpflichtung von Serge Gnabry von Arsenal London interessiert ist. Nun ist der Transfer des deutschen Olympia-Teilnehmer an die Weser fix. Der Linksaußen bestand den Medizincheck, wie die „Bild“ berichtet. Über Vertragsmodalitäten und Ablösesumme ist bislang nichts bekannt. Der 21-jährige Gnabry konnte sich bei Arsenal London zuletzt nicht mehr durchsetzen, beim olympischen Turnier konnte er aber wieder auf sich aufmerksam machen.

+++ 11.21 Uhr: VfB Stuttgart verpflichtet Wunschspieler Mané +++

Laut „Stuttgarter Nachrichten“ ist VfB-Wunschspieler Carlos Mané derzeit beim Medizincheck in Stuttgart. Der Rechtsaußen von Sporting Lissabon wird zunächst für ein Jahr an die Schwaben ausgeliehen. Allerdings konnte sich der VfB eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro sichern.

+++ 10.35 Uhr: HSV verhandelt offenbar mit Olympiasieger +++

Douglas Santos holte mit Brasilien die Goldmedaille bei den Spielen in Rio. Getty Images

Der Hamburger SV rüstet weiter auf – wie immer eigentlich. Douglas Santos ist nach Informationen von bild.de und kicker bereits in der Hansestadt gelandet, um heute seinen Medizincheck zu absolvieren.

Der 22-Jährige Abwehrspieler gewann mit der brasilianischen Auswahl erst gerade die Goldmedaille. Im Olympischen Finale von Rio unterlag die deutsche Elf gegen den Gastgeber erst im Elfmeterschießen.

Rund zehn Millionen Euro Ablöse soll der Linksverteidiger, der noch bis Dezember 2018 bei Atletico Mineiro unter Vertrag steht., kosten. Der frisch gebackene Olympiasieger hat bereits Europa-Erfahrung bei Granada (Spanien) und Udinese (Italien) gesammelt.

+++10.20 Uhr: Tarashaj verstärkt Eintracht Frankfurt +++

Eintracht Frankfurt hat noch einmal den Offensivbereich verstärkt. Vom FC Everton aus der englischen Premier League kommt der Schweizer Nationalspieler Shani Tarashaj für ein Jahr auf Leihbasis an den Main. Der 21-jährige Offensivspieler unterzeichnete am Mittwoch einen entsprechenden Vertrag, teilte die Eintracht mit. Tarashaj besitzt auch die albanische Staatsangehörigkeit.

„Mit der Verpflichtung haben wir auf den Transfer von Luc Castaignos zu Sporting Lissabon reagiert“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Nach seinen Angaben besitze Tarashaj trotz seines jungen Alters viel Qualität. „Er kann uns flexibler in unserem Spiel machen.“ Zu den Modalitäten des Transfers machten beide Clubs keine Angaben.

+++10 Uhr: FC Augsburg verpflichtet Defensiv-Allrounder Martin Hinteregger+++

Der FC Augsburg hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Laut den „Salzburger Nachrichten“ verpflichteten die Fugger-Städter den Defensiv-Allrounder Martin Hinteregger von RB Salzburg. In der letzten Saison war der österreichische Nationalspieler an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen, konnte sich da aber nicht durchsetzen. Unklar ist bislang, ob Hinteregger an den FCA ausgeliehen wird oder fest verpflichtet wurde.

+++9.30 Uhr: Gnabry vor Wechsel zu Werder Bremen+++

Serge Gnabry konnte bei Olympia auf sich aufmerksam machen. dpa

Der von einigen Medien schon fix vermeldete Wechsel von Olympia-Held Serge Gnabry vom FC Arsenal zum FC Bayern ist doch nicht so sicher, wie zunächst angenommen. Bei Sky Sport News HD wurde nun berichtet, dass der Rekordmeister den Mittelfeldspieler vom FC Arsenal London zwar verpflichtet, ihn aber sofort an Bundesligaverein Werder Bremen verleihen will. Davon will Werder-Manager Frank Baumann jedoch nichts wissen. Bei einer Stellungnahme des Klubs von der Weser sagte der Ex-Profi: „Der FC Bayern spielt bei einem möglichen Wechsel keine Rolle.“ Eine grundsätzliche Einigung mit Gnabry konnte Baumann aber bestätigen.

+++ 9 Uhr: Mustafi kehrt auf die Insel zurück+++

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Shkodran Mustafi zum FC Arsenal wurde am Dienstagabend vom englischen Erstligisten offiziell bestätigt. Die Ablösesumme des Innenverteidigers vom FC Valencia beträgt laut übereinstimmenden Medienberichten mehr als 40 Millionen Euro.

Der Fußball-Weltmeister wäre damit der drittteuerste deutsche Spieler nach Mesut Özil und Leroy Sané. Der 24-Jährige Mustafi soll beim Premier-League-Verein einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Von 2009 bis 2012 stand Mustafi beim Liga-Rivalen FC Everton unter Vertrag, machte dort allerdings kein Spiel für die erste Mannschaft.

+++ 8.30 Uhr: Spurs jagen offenbar Meyer +++

Max Meyer spielte ein ordentliches Turnier bei den Olympischen Spielen in Rio. REUTERS

Der Londoner Klub Tottenham Hotspur schaut sich nach Informationen der Bild weiter nach Verstärkungen in der Bundesliga um. Wie das Boulevardblatt berichtet, soll Max Meyer von Schalke 04 ins Blickfeld der Engländer gerückt sein.

Offenbar will der Champions-League-Teilnehmer eine Offerte in Höhe von 45 Millionen Euro für den 20-Jährigen in Laufe des Tages bei Schalkes Manager Heidel einreichen.

Der Offensivspieler ist erst letzte Woche von den Olympischen Spielen in Rio zurückgekehrt. Dort holte er mit der deutschen Auswahl die Silbermedaille.

+++8 Uhr: Kyriakos Papadopoulos nach Leipzig ausgeliehen +++

Kyriakos Papadopoulos wechselt für ein Jahr zu RB Leipzig. dpa

Kyriakos Papadopoulos wechselt von Bayer Leverkusen zu Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig. Der 24-Jährige bestand den Medizincheck bei den Sachsen und wird für ein Jahr ausgeliehen. Eine Kaufoption besitzt der Aufsteiger ebenfalls.

RB-Sportchef Ralf Rangnick und Papadopoulos kennen sich noch aus dem Jahr 2011, als Papadopoulos unter Trainer Rangnick für Schalke 04 spielte. (red, mbr mit sid, dpa)

Hier finden Sie den Rückblick auf die Transfers und Gerüchte vom Dienstag.