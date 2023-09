Köln -Am Mittwoch um 18 Uhr schließt das Transferfenster in der 1. Bundesliga. Bis dahin können die Klubs noch den einen oder anderen Spieler verpflichten oder loswerden. Wir halten Sie mit den wichtigsten Transfers und Gerüchten auf dem Laufenden.

+++22.39 Uhr: Kyriakos Papadopoulos vor Wechsel zu Leipzig+++

Kyriakos Papadopoulos steht vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge befindet sich der 24-Jährige zum Medizincheck bei den Sachsen.

Geplant ist demnach zunächst ein Leihgeschäft für ein Jahr mit anschließender Kaufoption. RB-Sportchef Ralf Rangnick und Papadopoulos kennen sich noch aus dem Jahr 2011, als Papadopoulos unter Trainer Rangnick für Schalke 04 spielte. (sid)

+++22:16 Uhr: Yevhen Konoplyanka wechselt zu Schalke+++

Wie der FC Schalke selbst auf seiner offiziellen Vereinshomepage bestätigt, wechselt der 26-Jährige Evgen Konoplyanka zu den Königsblauen. Der Verein hat den ukrainischen Nationalspieler bis zum 30. Juni 2017 vom FC Sevilla ausgeliehen. In dem Beitrag wird Sportvorstand Christian Heidel mit den Worten zitiert: „Wir hatten Yevhen Konoplyanka schon seit einiger Zeit im Fokus und sind froh, dass der Wechsel nun geklappt hat.“

+++19:55 Uhr: Greift Wolfsburg bei Wollscheid zu?+++

Der VfL Wolfsburg sucht auch noch nach einem Innenverteidiger. Die Transfers von Matthias Ginter (Borussia Dortmund) und Salif Sané (Hannover 96) lassen sich offenbar nicht realisieren,. Und so ist Philipp Wollscheid ein heißer Kandidat Kandidat bei den Wölfen geworden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Serge Gnabry kehrt in die Bundesliga zurück. Getty Images

Wie der "kicker" berichtet, sei der 27-Jährige, den Trainer Dieter Hecking bereits aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Nürnberg kennt,bereits in Wolfsburg, um über einen Transfer zu verhandeln.

Nach Nürnberg, Mainz und Leverkusen wäre Wolfsburg für Wollscheid bereits die vierte Station in der Bundesliga. Bei seinem aktuellen Klub Stoke City besitzt der 1,94 Meter große Abwehrspieler noch einen Vertrag bis 2018.

+++17:56 Uhr: Freiburg holt Niedermeier+++

Anders als der VfB Stuttgart bleibt Fußball-Profi Georg Niedermeier in der Ersten Liga. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger wechselt zum SC Freiburg, wie die Breisgauer am Dienstag bekanntgaben. Niedermeier war seit dem Abstieg mit dem VfB vereinslos und kostet den Sportclub deswegen keine Ablösesumme. Für die Stuttgarter absolvierte der Bayer 148 Spiele in der Ersten Liga. Zur Vertragslaufzeit machte der SCF wie üblich keine Angaben.

Nach den Verletzungen von Marc-Oliver Kempf und Marc Torrejón hatte Freiburg in der Defensive noch akuten Bedarf an Verstärkung.

+++16:12 Uhr: Tottenham lehnt VfL-Offerte ab+++

Ein Abgang von Julian Draxler oder auch von Daniel Caligiuri vom VfL Wolfsburg könnte eng mit der Personalie Heung-Min Son in Verbindung stehen. Der VfL hat bereits verkündet, keinen seiner beiden Offensivspieler abgeben zu wollen. Möglicherweise, weil der Premier-League-Club Tottenham Hotspur ein Angebot der Wölfe für den südkoreanischen Nationalspieler abgesagt haben soll.

Nach Angaben von "Sky Sports" wollen die Spurs ihren Linksaußen, der auch bei Everton und Leicester gehandelt wird, in dieser Transferperiode nicht verkaufen. Sons Vertrag bei Tottenham weist eine Laufzeit bis 2020 aus.

+++15.22 Uhr +++ Bremen will Gnabry kaufen +++

Werder Bremen ist sich mit Serge Gnabry vom FC Arsenal über einen Wechsel einig. „Serge Gnabry möchte gerne für uns spielen. Wir sind in aussichtsreichen Gesprächen mit Arsenal“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Dienstag: „Wir haben grundsätzlich eine Einigung mit Arsenal erzielt, aber es ist noch nichts unterschrieben.“

Zuvor war ein bevorstehender Wechsel in die Bundesliga bekannt geworden. Laut Sky Sport News HD sollt der Silbermedaillengewinner von Rio demnach aber von Bayern München verpflichtet und an Werder verliehen werden. Dies dementierte Baumann nun: „Der FC Bayern spielt bei einem möglichen Wechsel keine Rolle.“

Gnabry, der in der vergangenen Saison leihweise für West Bromwich Albion spielte, hatte mit sechs Turniertoren in Brasilien auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem die Bundesliga-Klubs Hertha BSC, RB Leipzig und FSV Mainz 05 sollen Interesse an dem dribbelstarken Außenstürmer bekundet haben.

Julian Draxler muss beim VfL Wolfsburg bleiben. dpa

+++ 14.55 Uhr +++ Wolfsburg lässt Draxler nicht ziehen +++

Dieter Hecking hat einen Abschied des wechselwilligen Nationalspielers Julian Draxler vom VfL Wolfsburg ausgeschlossen. „Es gibt keinen Abgang von Julian Draxler“, sagte der Trainer der Wölfe dem „kicker“ und schob damit einem möglichen Wechsel des 22-Jährigen zu Paris St. Germain einen Riegel vor.

Der neureiche Klub aus Frankreich soll bereit gewesen sein, bis zu 75 Millionen Euro für den Weltmeister zu bezahlen. Die kompromisslose Haltung des Klubs gelte auch für Luiz Gustavo und Ricardo Rodriguez. Geschäftsführer Klaus Allofs hatte zuletzt schon angekündigt, „Leistungsträger“ in dieser Transferperiode nicht mehr zu verkaufen.

+++ 14.25 Uhr +++ Rosicky zieht es die Heimat +++

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Tomas Rosicky kehrt nach insgesamt 15 Jahren in Deutschland und England zu seinem ersten Profiklub Sparta Prag zurück. Dies vermeldeten die Tschechen am Dienstag. Sein Vertrag beim FC Arsenal war diesen Sommer ausgelaufen. In der tschechischen Hauptstadt unterschrieb Rosicky einen Zweijahresvertrag. „Ich bin sehr glücklich darüber, zu Sparta zurückzukehren. Ich habe niemals vergessen, wo ich begonnen habe“, sagte der Mittelfeldspieler.

+++ 13.45 Uhr +++ RB verleiht Bruno +++

RB Leipzig hat kurz vor Transferschluss Mittelfeldspieler Massimo Bruno an den RSC Anderlecht verliehen. Wie der belgische Erstligist am Dienstag auf Twitter mitteilte, wird der 22-Jährige für ein Jahr an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Der Belgier spielte bereits von 2011 bis 2014 bei Anderlecht, ehe er 2014 zum FC Red Bull Salzburg ging. Seit 2015 war Bruno in Leipzig, konnte sich aber bisher nicht durchsetzen. Der Aufsteiger aus Sachsen wollte die Ausleihe noch nicht bestätigen.

Bastian Schweinsteiger ist bei Manchester United nicht mehr erste Wahl. dpa

+++ 13.15 Uhr +++ Schweinsteiger liebäugelt mit Wechsel in die USA +++

Bastian Schweinsteiger denkt trotz seiner Ausbootung bei Manchester United nicht an ein Ende seiner Profi-Karriere. „Ich werde sicherlich nicht aufhören, Fußball zu spielen“, sagte der 32 Jahre alte Weltmeister vor seinem Abschiedsländerspiel am Mittwoch in Mönchengladbach gegen Finnland.

Sein absoluter Traum sei es für ihn weiterhin, in Manchester zu weiteren Einsätzen zu kommen. Dort berücksichtigt ihn der neue Trainer José Mourinho nicht mehr im Premier-League-Team. Einen möglichen Wechsel in die USA im Winter bezeichnete der langjährige Bayern-Profi als Option.

Georg Niedermeier steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. imago/Sven Simon

+++ 12.50 Uhr +++ SC Freiburg vor Verpflichtung von Niedermeier +++

Die Rückkehr von Georg Niedermeier in die Bundesliga steht wohl unmittelbar bevor. Der vereinslose Abwehrmann soll sich laut „kicker“ mit dem SC Freiburg einig sein.

Der 30-Jährige hatte beim VfB Stuttgart nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga keinen neuen Vertrag erhalten und hält sich seitdem bei seinem Ex-Klub Bayern München fit.

+++ 12.30 Uhr +++ Bayer verleiht Ryu +++

Bayer Leverkusen verleiht Mittelfeldspieler Seung-Woo Ryu an Ferencvaros Budapest. Der Koreaner soll ein Jahr für den ungarischen Meister spielen, der vom ehemaligen HSV- und BVB-Coach Thomas Doll trainiert wird. Das gaben die Leverkusener am Dienstag bekannt.

Ryus Vertrag beim Fußball-Bundesligisten endet am 30. Juni 2018. Zuletzt hatte Bayer den 22-Jährigen an Arminia Bielefeld verliehen.

Daniel Caligiuri vom VfL Wolfsburg. Bongarts/Getty Images

+++ 12.05 Uhr +++ Caligiuri darf nicht wechseln +++

Zahlreiche Spieler wollen den VfL Wolfsburg von jetzt auf gleich verlassen. Auch Daniel Caligiuri strebte den Abgang an. Der FC Schalke 04 war ganh heiß auf den Offensivspieler.

Gegenüber der „Wolfsburger Allgemeinen“ erklärte Wolfsburgs Manager Klaus Allofs: „Wir wollen Daniel Caligiuri nicht abgeben.“ Nun muss sich Schalkes Manager Heidel anderweitig umschauen.

Derweil macht in Italien die Runde, dass der Transfer von Julian Draxler zu Paris St. Germain am Mittwoch als perfekt vermeldet wird. Das italienische Blatt „Tuttosport“ vermeldet dies zumindest.

Salif Sané darf Hannover 96 nicht verlassen. dpa

+++ 11.45 Uhr +++ Kind lässt Sané nicht ziehen +++

Präsident Martin Kind von Hannover 96 hat allen Angeboten für den umworbenen Salif Sané eine Absage erteilt. „Wir sagen seit Juli konsequent, er bleibt und dabei bleibt es auch“, sagte der 72-Jährige im Interview mit Sky Sport News HD.

Alles Gute zum Geburtstag, @salouf26! Aufdass du nicht mehr lange gegen deinen Willen festgehalten wirst und endlich zum #effzeh darfst! ;) — Señor Fantastica🕺🏻 (@seit1948) August 25, 2016

Der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg galten zuletzt als Kandidaten für eine Verpflichtung des 26 Jahre alten Defensivspielers aus Senegal, der in der laufenden Saison bereits in der Liga und im DFB-Pokal getroffen hat.

FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke dpa

+++ 11.11 Uhr +++ 1. FC Köln plant keine Transfers +++

Während die Sportdirektoren der Bundesligaklubs den Transfermarkt ein letztes Mal sondieren, scheint der 1. FC Köln seine Kaderplanung bereits abgeschlossen zu haben.

Gegenüber dem „Express“ sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Wenn uns nicht etwas außergewöhnliches über den Weg läuft, werden wir nicht mehr tätig.“

FC-Trainer Peter Stöger geht sogar noch einen Schritt weiter und schwärmt in den höchsten Tönen von seinem Personal: „Wir haben den besten Kader, seit ich hier bin, sind fast überall doppelt besetzt. Ich bin glücklich und zufrieden.“

Dann wird wohl am Geißbockheim in den nächsten 24 Stunden keine Hektik aufkommen.

+++ 11 Uhr +++ Guardiola-Opfer Hart in Turin gesichtet +++

Englands Nationaltorhüter Joe Hart steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel von Manchester City zum FC Turin. Hart soll demnach auf Leihbasis zum italienischen Erstligisten wechseln.

Der 29-Jährige, der am Sonntag mit England das erste Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland auswärts gegen die Slowakei bestreitet, wurde noch am Dienstag zum Medizincheck in Turin erwartet.

Bei Manchester City ist Hart unter dem neuen Trainer Pep Guardiola nur noch die Nummer drei im Tor. Zuletzt hatten die „Citizens“ Torwart Claudio Bravo vom FC Barcelona verpflichtet.

Evgen Konoplyanka (r.) bringt internationale Erfahrung mit. AFP

+++ 10.30 Uhr +++ Schalke mit Wunschspieler einig +++

Der FC Schalke 04 sucht dringen nach personeller Verstärkung für die Offensive. Und Manager Christian Heidel hat bereits einen Kandidaten an der Hand. Wie das ukrainische Onlineportal „tribuna.com“ vermeldet, sind sich die Königsblauen mit Wunschspieler Evgen Konoplyanka von FC Sevilla offenbar einig.

Nur die Ablösesumme ist noch zu klären. Die Spanier verlangen rund 20 Millionen Euro, Schalke will aber nur 15 Mio. zahlen.

Das spanische Blatt „Diario de Sevilla“ spricht hingegen von einem Leihgeschäft bis zum Saisonende. Anschließend kann der Revierklub eine Kaufoption in Höhe von 16 Millionen Euro angeblich ziehen.

Luc Castaigno (r.) verlässt Eintracht Frankfurt schon wieder. dpa

+++10 Uhr +++ Castaignos verlässt Frankfurt +++

Nicht nur Bas Dost vom VfL Wolfsburg hat sich Sporting Lissabon angeschossen, auch Luc Castaignos von Eintracht Frankfurt wechselt zum portugiesischen Spitzenklub.

Für den 23-Jährigen zahlt Sporting rund 2,5 Millionen Euro Ablöse an die SGE. Erst im vergangenen Sommer war der niederländische Stürmer von Twente Enschede in die Mainmetropole gewechselt. 19 Bundesliga-Partien bestritt er für Frankfurt und erzielte dabei vier Treffer.

Pierre-Emerick Aubameyang AP

+++ 9.25 Uhr +++ Aubameyang lässt Real abblitzen +++

Früher oder später will Pierre-Emerick Aubameyang das Trikot von Real Madrid überstreifen. So hat es der Stürmer seinem verstorbenen Großvater auf jeden Fall versprochen. Und auch die Real-Bosse scheinen großes Interesse zu haben, den pfeilschnellen Angreifer von Borussia Dortmund unter Vertrag zu nehmen.

Nach Angaben der spanischen Zeitung „Marca“ haben die Königlichen angeblich erst vor Kurzem ein Angebot für den 27-Jährigen abgegeben. Wie hoch die Ablöse war, ist nicht überliefert. Der Gabuner soll die Offerte aber ausgeschlagen haben. Beim BVB besitzt der zweifache Torschütze vom Wochenende noch einen Vertrag bis 2020.

+++ 8.30 Uhr +++ Viel Bewegung in Wolfsburg +++

Der VfL Wolfsburg bemüht sich weiterhin um Offensivspieler Heung-Min Son von Tottenham Hotspur. Nach dem Wechsel von Stürmer Bas Dost zu Sporting Lissabon soll der Südkoreaner den Angriff des Bundesligaclubs verstärken. Sollte es mit dem Transfer von Heung-Min Son bis Mittwoch klappen, könnte Daniel Caligiuri von Wolfsburg zum Ligarivalen Schalke 04 wechseln. Für Son, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und den Hamburger SV gespielt hat, ist eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro im Gespräch.

Draxler zu PSG?

Kurz vor Ende der Transferperiode nehmen auch die Gerüchte über einen sofortigen Abschied von Julian Draxler aus Wolfsburg wieder zu. Der wechselwillige Nationalspieler wird nach Angaben des „kicker“ von Paris St. Germain umworben. Der französische Spitzenclub soll bereit sein, 75 Millionen Euro für Draxler zu zahlen. Die VfL-Führung um Geschäftsführer Klaus Allofs schließt allerdings einen Wechsel des Mittelfeldspielers in dieser Saison kategorisch aus. (mbr, red, dpa)