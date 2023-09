Berlin -Julia ist 21. Mit 13 Jahren hatte sie ihr Coming-Out. Da dachte sie noch, sie sei schwul. Denn Julia wurde mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren. Bis sie später feststellte, dass sie nicht als Mann leben möchte. Julia bezeichnet sich selbst heute als Transfrau. „Ich bin ein Mädchen gewesen“, sagt sie, „schon immer“.

Transsexualität bezeichnet das Gefühl, mit dem falschen Geschlecht geboren worden zu sein. Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) schätzt, dass in Deutschland rund 60000 bis 100.000 Transgender-Personen leben.



Binäres Geschlechtsmodell

Dadurch dass unsere Gesellschaft ausschließlich ein binäres Geschlechtsmodell kennt, das zwischen „weiblich“ und „männlich“ unterscheidet, werden Menschen, die sich nicht eindeutig zu einem Geschlecht zugehörig fühlen, diskriminiert. Viele Länder planen deshalb neue Gesetze. Auch Kanada will am Mittwoch ein neues Gesetz verabschieden, das Transgender-Personen umfassend vor Benachteiligung schützt und die Geschlechterneutralität fördert.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In Deutschland wird Transsexualität als psychische Krankheit gewertet. Diese Diskriminierung hat sich durch das 1980 verabschiedete Transsexuellengesetz (TSG) noch weiter manifestiert. Mit dem Gesetz ist es zwar möglich, seinen Vornamen ändern zu lassen („kleine Lösung“), doch das ist ein langwieriger Prozess. Es setzt die Begutachtung durch Sachverständige voraus. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes spricht sich für die Abschaffung der Begutachtung und des gerichtlichen Verfahrens aus, da sie die Betroffenen psychisch und finanziell belasteten. Sie stünden außerdem im Widerspruch zum Selbstbestimmungsrecht – schließlich könnten Transgender-Personen ihre Zugehörigkeit am besten selbst beurteilen.



Bisher liegt keine Novelle vor

Die sogenannte „große Lösung“, die offizielle Anerkennung des anderen Geschlechts, setzte noch bis zum Jahr 2011 eine Operation voraus. Das Bundesverfassungsgericht hatte diesen Punkt – sowie fünf weitere - des Transsexuellengesetzes als verfassungswidrig und „unvereinbar mit der Menschenwürde“ erklärt und aufgehoben.



Debatten über Reformvorschläge des TSF gibt es seitdem immer wieder, doch bisher liegt keine Novelle vor, obwohl im Koalitionsvertrag festgeschrieben steht, dass die Große Koalition die „besondere Situation von trans- und intersexuellen Menschen in den Fokus nehmen“ wolle. Dazu wurde im September 2014 auch eine Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) eingerichtet, die erforderliche Gesetzesänderungen prüft.



„Die Diskussionen darüber sind im letzten halben Jahr zum Erliegen gekommen. Das liegt vor allem an der Blockadehaltung der Union. Die will an den gegenwärtigen Regelungen überhaupt nichts ändern. Sie fürchtet Wählerverluste im konservativen Lager. Aber es muss dringend etwas gemacht werden“, sagte Harald Petzold, queerpolitscher Sprecher der Linken.



Anspruch auf medizinische Leistungen

Er kritisiert, dass Transgender als psychisch krank betrachtet würden. „Auch Menschen, die von einer geschlechtlichen Norm abweichen, haben einen Anspruch auf medizinische Leistungen, ohne als psychisch krank zu gelten. Also muss die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkasse durch Änderungen im SGB V gesetzlich verankert werden, fordert Petzold. Weiter möchte der Linken-Politiker einen Personenstand für Menschen einführen, die sich in keine der beiden Kategorien – männlich oder weiblich – zuordnen lassen wollen. „Transgender können zwar einen Vornamen des anderen Geschlechts annehmen, aber sie gelten weiterhin zugehörig zu ihrem Ursprungsgeschlecht. Damit ist dem gefühlten Geschlecht nicht Genüge getan“, machte er klar. Noch in diese Legislatur will die Linke einen entsprechenden Antrag einbringen.