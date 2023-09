Rom -Im Beisein von Terence Hill hat Italien Abschied von Publikumsliebling Bud Spencer genommen. Unter großem Applaus wurde sein Sarg am Donnerstag aus der Kirche Santa Maria in Montesanto an der Piazza del Popolo in Rom getragen.

Vor dem Gotteshaus, das auch „Kirche der Künstler“ genannt wird, hatten Hunderte Fans und Schaulustige auf das Ende der Trauerfeier für den am Montag im Alter von 86 Jahren gestorbenen Schauspieler gewartet, der bürgerlich Carlo Pedersoli hieß und auch in Deutschland sehr beliebt war.

Etliche Fans trugen T-Shirts mit dem Konterfei des Neapolitaners und dem Schriftzug „Ciao, Bud Spencer“. Eine Live-Band spielte Musik aus den Filmen des kongenialen Duos. Nach der Trauerfeier ließ sich Terence Hill (77) bei den Fans sehen, die ihn umringten und kurzerhand Selfies mit ihm schossen. Bereits vor der Trauerfeier hatten Hunderte vor der Kirche ausgeharrt, um dem beliebten Schauspieler die letzte Ehre zu erweisen. Spencer war an der Seite von Terence Hill zu Weltruhm gelangt und bei Millionen Menschen beliebt. (dpa)

Abschied von Bud Spencer

Hunderte erwiesen Bud Spencer in Rom die letzte Ehre. AFP

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch sein langjähriger Freund Terence Hill ist auch zum Abschied gekommen. dpa

Viele Fans sind extra nach Rom gekommen, um an der Trauerfeier teilzunehmen. dpa

Der Sarg des Schauspielers wird an der Piazza del Popolo in Rom durch die Menschenmenge getragen. AFP