Köln -Die deutschen Strände werden von vielen unterschätzt. Dabei sind echte Schätze darunter. Urlauber haben jetzt die zehn schönsten deutschen Exemplare gekürt. Das Reise-Vergleichs-Portal Tripadvisor hat die Bewertungen von Reisenden zu deutschen Stränden im Zeitraum eines Jahres ausgewertet. Wichtig waren bei der Vergabe der „Travellers’ Choice Awards“ sowohl die Qualität als auch die Quantität der Bewertungen.

Das sind dem Ranking zufolge die schönsten Strände in Deutschland:

Ellenbogen, List, Sylt, Schleswig-Holstein

Feiner Sand, wenig los: am Ellenbogen auf Sylt. Tripadvisor

Deutschlands nördlichster Punkt steht an der Spitze des Rankings. Wer Glück hat, entdeckt an dem Strandabschnitt auf Sylt Robben oder – bei guter Sicht – die vier Kilometer entfernte dänische Nachbarinsel Rømø. Erreichbar ist „einer der idyllischsten Orte Sylts“ laut der Kurverwaltung List auf Sylt über eine mautpflichtige Straße. „Flaches Wasser, feiner Sandstrand. Mitte August war kaum was los. Sehr angenehm!“, lautet das Urteil eines Urlaubers auf der Reise-Plattform.

Strand Sankt Peter Ording, Schleswig-Holstein

Vom Winde verweht: Der Strand von Sankt Peter Ording. Tripadvisor

Der zwölf Kilometer lange Strand von Sankt Peter Ording bietet Wind- und Kitesurfern perfekte Bedingungen, hat aber auch für andere Urlauber seinen Reiz: „Ok, es ist windig! Immer! Dadurch aber auch nie zu heiß! Der Strand ist einfach riesig und nicht derart überreguliert wie in anderen Städten am Meer“, schreibt ein Urlauber.

Hörnumer Odde, Hörnum, Sylt, Schleswig-Holstein

Auf Platz drei: die Hörnumer Odde auf Sylt. Tripadvisor

Die drittplatzierte Hörnumer Odde liegt an der Südspitze von Sylt: Die Dünen- und Heidelandschaft steht unter Naturschutz. Bei guten Wetterbedingungen kann man sogar bis nach Amrum sehen.

Strand von Binz, Ostseebad Binz, Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Nettes Plätzchen: Binz auf Rügen. Tripadvisor

Feiner Sand auf mehr als fünf Kilometern: Der Binzer Strand lädt zum Sandburgen-Bauen ein. Hinzu kommt: Aufgrund seiner geschützten Lage in der Bucht „Prorer Wiek“ und der schwachen Brandung biete er ideale Bedingungen zum Baden, wirbt das Ostseebad Binz.

Kühlungsborner Strand, Ostseebad Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern

Kleines Abenteuer: am Strand von Kühlungsborn. Tripadvisor

Mecklenburgs größter Bade- und Erholungsort landet auf Platz fünf: Kühlungsborn überzeugt mit einem feinen Sandstrand und einer fast vier Kilometer langen Promenade. Für die hervorragende Wasserqualität wurde das Ostseebad Kühlungsborn nach eigenen Angaben schon 16 Mal mit dem Gütesiegel „Blaue Flagge“ ausgezeichnet.

Heringsdorfer Strand, Seebad Heringsdorf, Usedom, Mecklenburg-Vorpommern

Urlaub auf Usedom: im Strandkorb von Heringsdorf. Tripadvisor

Am Heringsdorfer Strand auf der Insel Usedom schätzen Urlauber den „sehr weißen, weichen Teddysand“. Außerdem steht in Heringsdorf die längste Seebrücke Deutschlands mit 508 Meter Länge. Zu den kulturellen Highlights des Seeheilbads Heringsdorf gehören: das Internationale Kleinkunstfestival, das Usedomer Musikfesival und die Usedomer Literaturtage.

Amrumer Strand, Amrum, Schleswig-Holstein

Karibik im Norden: der flauschige Sandstrand von Amrum. Tripadvisor

Willkommen in der Karibik des Nordens: Der Strand von Amrum wird wegen seines feinen weißen Sandes oft mit Karibikstränden verglichen. Bei der rund zehn Quadratkilometer großen Fläche Kniepsand handelt es sich um eine sehr langsam wandernde Sandbank. „Feinster Sand, viel Platz, Wind, Sonne - besser geht es nicht. Für Strandjogger toll geeignet, da bei Ebbe große, flache Strandbereiche mit festem Sand zur Verfügung stehen“, bilanziert ein Urlauber.

Strandpromenade Norderney, Norderney, Niedersachsen

Sonnenuntergang auf Nordisch: am Strand von Norderney. Tripadvisor

Die Nordseeinsel Norderney sichert sich mit ihrer Strandpromenade den achten Platz. Insgesamt verfügt die Insel über 15 Kilometer Sandstrände, darunter „der vielseitige Nordstrand, der Familienbadestrand Westbad, das Hipster-Eldorado „Weiße Düne“ sowie die Oase“, ein gemischter FKK-Strand, informiert das Staatsbad Norderney auf seiner Internetseite.

Strand Warnemünde, Warnemünde, Mecklenburg-Vorpommern

Bei Familien beliebt: der Strand von Warnemünde Tripadvisor

Der bis zu achtzig Meter breite feine Sandstrand von Warnemünde landet auf Platz neun. Das Seebad ist vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt, da das Wasser nur sehr langsam tief wird. Auch Wassersportler kommen in dem Stadtteil der Hansestadt Rostock bei gutem Wind auf ihre Kosten, denn der Strand bietet perfekte Konditionen zum Wind- und Kitesurfen.

Trassenheider Strand, Trassenheide, Usedom, Mecklenburg-Vorpommern

Strandkorb-Idyll: am Trassenheimer Strand. Tripadvisor

Willkommen an einem der sonnenreichsten Orte Deutschlands: dem Trassenheider Strand auf Usedom. Gäste schätzen an dem Ostseebad vor allem das seichte, klare Wasser und den feinen Sand. „Was gibt es über den Strand zu berichten? ‚Liebe Leute fahrt nicht dorthin, denn dann haben wir diesen wunderschönen Strand ganz für uns allein“, lautet das Resümee eines Besuchers. (dmn)

