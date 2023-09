Wenn es hierzulande kalt und grau ist, wächst das Fernweh. Welche Orte am Meer besonders beliebt sind, zeigen die Gewinner der Travellers’ Choice Awards für Strände des Reiseportals Tripadvisor. Basierend auf Millionen von Bewertungen und Meinungen der Community, wird die Auszeichnung in diesem Jahr an 343 Strände rund um den Globus verliehen.