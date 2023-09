Kashikojima -Feste Schuhe waren empfohlen worden für den Besuch in Japan, also gut. Feste Schuhe an die Kanzlerinnenfüße, vielleicht noch ein wenig festere als sonst, Angela Merkel trägt ja in der Regel keine High Heels. Aber selbst dann scheint es nicht gerade ein Vergnügen über diese lange geschwungene Holzbrücke zu laufen, mit einem weiß gewandeten Mönch an der Seite, der nichts sagt zur Ablenkung. Es ist eine lange Brücke, eine, die sich zu einem Hügel auf- und abschwingt noch dazu.

Es ist schwülheiß. Aber die Brücke gehört nun mal dazu zu dem Besuch am berühmtesten japanischen Shinto-Schrein, mit dem der G7-Gipfel in Ise-Shima beginnt. Keiner der sieben Staats- und Regierungschefs, bewältigt den Weg mit sichtbarer Begeisterung. Der G7-Gipfel beginnt also mit eher missmutig.

Er beginnt auch ein wenig lustig: Kleine Bäumchen sollen gepflanzt werden als Zeichen der Gemeinsamkeit, es gibt aber nur drei Baumschößlinge und vier Erdhaufen und daher ein bisschen Wirrwarr. Aber dann ist die Erde geschippt. Vorher haben sich die Politiker noch nach Schrein-Vorschrift die Hände gewaschen oder waschen lassen. Die Gipfel-Regie war so bedauerlich gnädig, davon keine Bilder öffentlich zu machen.

Protestcamps? Fehlanzeige

Schöne Bilder soll es schließlich geben von solchen Gipfeln. Im letzten Jahr, beim Gipfel in Elmau am Fuß der bayerischen Alpen, hatte man dafür Obama in ein eigens aufgebautes Biergartenidyll verfrachtet und dort Bier trinken und Weißwurst zuzeln lassen. Die Demonstranten wurden auf Abstand gehalten mit viel Polizei und einem langen Zaun.

Viel Polizei gibt es in Japan auch, von Demonstranten ist allerdings nichts zu sehen. Die Anreise ist weit und selbst wenn sie kämen - Protestcamps wie in Elmau wären schwierig: Um den Gipfelort in der Region Ise-Shima herum gibt es ziemlich viele Reisfelder.

Der Gipfel in Japan ist Merkels elfter G7-Gipfel. Sie ist die, die am längsten dabei ist. Sie hat Präsidenten und Premiers kommen und gehen sehen. US-Präsident George W. Bush hat ihr auf dem Gipfel in Heiligendamm die Schultern massiert und nun ist sein Nachfolger Barack Obama auch schon wieder das letzte Mal dabei. Nur einer wäre genauso wie sie noch immer da, wenn er denn eingeladen wäre: Wladimir Putin. Aber er ist nicht eingeladen. Russland gehört nicht mehr zum Club seit der Annexion der Krim 2014. Merkel sagt, auch an den anderen Sanktionen werde sich so schnell wohl nichts ändern.

Zur G7 gehören auch andere Länder nicht, die schon passen würden zu dem Titel „führende Industriestaaten, China etwa und Indien. Die Gruppe beruft sich daher sicherheitshalber zusätzlich auf ihre gemeinsamen Werte. China spielt eine Rolle bei G7, allerdings vor allem wegen seiner Übermacht in der Stahlproduktion.

Locker-lässiger Smalltalk – auch mit Trump?

Kleine Bäumchen einpflanzen als Zeichen der Gemeinsamkeit beim G7 Treffen in Kashikojima. dpa

Über die Wirtschaftspolitik diskutieren sie viel bei diesem Gipfel, Gastgeberland Japan will es so. Merkel hatte in Elmau die Klimapolitik zum Schwerpunkt gemacht. Japan hat geradezu ein Wirtschaftsfaible: Es gibt die Abenomics, benannt nach dem Premier Shinzo Abe. Gleichberechtigung von Frauen läuft unter Womenomics. Eine G7-omics aber wird es nicht geben. Abe hätte gerne, dass die G7 sich zu Konjunkturprogrammen bekennt. Merkel möchte nicht auf den Krisenmodus schalten und lehnt dies ab. Also bleibt man wolkig und beschließt, wie die Kanzlerin sagt, eine „Balance aus allen Maßnahmen“. Auch beim Thema Flüchtlinge, das die Kanzlerin auf die Tagesordnung gehoben hat, bleibt es bei dem Appell nach mehr finanziellen Anstrengungen. Zahlen gibt es nicht.

Diplomaten sagen, das Informelle spiele nun mal die Hauptrolle bei diesen Treffen. So war es ursprünglich ja auch mal gedacht in den 70er Jahren, als es noch Kamingespräch hieß, und gleich im Namen die Verbrüderung unter Alkohol- und Tabakeinfluss in schweren Ledersesseln mitschwang. Einen Tag unter sich sein. Wie würde das werden, wenn aus Frankreich künftig statt dem Sozialisten Francois Hollande die rechtsextreme Fron-National-Politikerin Marine Le Pen dabei wäre? Und wenn aus den USA Donald Trump anreiste mitsamt seiner Sprüche? Locker-lässiger Smalltalk auch mit Ihnen?

Straffer Zeitplan, kurze Zeitfenster

So viel Raum bleibt für den Smalltalk allerdings schon jetzt nicht. Die Tage sind durchgetaktet: Anderthalb Stunden sind für die Wirtschaft vorgesehen, eine für den Handel, eine Viertelstunde gar nur für das Freihandelsabkommen zwischen EU und Japan und beim Tagesordnungspunkt Bewahrung von Kulturgütern vor dem Terror müssen sich laut Plan der Generaldirektor des Louvre, der Vize-Präsident der Kunst-Universität Tokio, der französische Präsident und der japanische Premier zehn Minuten teilen. Für den Empfang mit den Partnern der Politiker bleiben 20 Minuten.

Fürs Informelle bleiben kurze Pausen, etwa wenn sich ein paar Gipfelteilnehmer werbewirksam in japanische selbstfahrende Autos setzen. Merkel vermeidet das, die deutsche Autoindustrie hat Probleme genug. Sie geht stattdessen ein paar Schritte mit Hollande spazieren.

Die Ehepartner haben es nicht so kompliziert – sie besuchen gemeinsam Perlentaucherinnen, die ihre Muschelsuche mit Luftanhalten bewältigen und dabei metertief nach unten tauchen. Das ist mindestens so besonders wie die Tatsache, dass auch Merkels Ehemann Joachim Sauer dabei ist, der Kanzlerinnen-Begleittermine sonst lieber meidet.

Merkel lacht mit Trudeau

Beim Shinto-Schrein-Besuch hat das Bäumepflanzen die anfänglich gedämpfte Stimmung der Gipfelteilnehmer offenbar deutlich aufgelockert. Merkel lacht mit dem jünglingshaften neuen kanadischen Premier Justin Trudeau, Obama kümmert sich um Gastgeber Abe.

Der britische Premier David Cameron ist ins Gespräch versunken mit EU-Ratspräsident Donald Tusk – sie hätten zum Beispiel die Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens zu besprechen, den Brexit. Italiens Regierungschef Matteo Renzi palavert mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Frankreichs Präsident Francois Hollande. Das heißt: Renzi palavert, er holt sogar sein Handy hervor, wie um Familienfotos zu zeigen. Die anderen beiden hören zu.

Den Schrein dürfen dann alle nur von außen sehen. In seinem Inneren wird ein Spiegel als Sinnbild der Sonnengöttin verwahrt, streng geheim. Wer hineinsähe, sähe ja auch sich selbst.