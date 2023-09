Die USA stehen noch immer unter dem Eindruck des Attentats von Parkland im US-Bundesstaat Florida, bei dem 17 Menschen ihr Leben verloren. Präsident Donald Trump lud am Mittwoch Überlebende des Attentats ins Weiße Haus nach Washington ein, um ihnen Mut zuzusprechen und Trost zu spenden.

Bei der Runde kam es zu bewegenden Szenen, bei denen Schüler wie Julia Cordover oder Carson Abt unter Tränen um eine Änderung des Waffengesetzes baten. Trump sprach über Maßnahmen wie eine Bewaffnung der Schulen und Lehrer oder eine strengere Überprüfung von Waffenkäufern, ohne ins Detail zu gehen.

Für Schlagzeilen bei dem emotionalen Auftritt der Schüler sorgte jedoch ebenso ein mediales Missgeschick des US-Präsidenten. Aufmerksame Fotografen machten Schnappschüsse von einem weißen Notizzettel, den Trump während des Treffens in seiner Hand hielt. Dort waren handschriftlich und in recht großen Buchstaben fünf Punkte vermerkt. Vier davon waren lesbar.

Was möchten Sie mir von Ihren Erfahrungen erzählen?

Was können wir tun, damit Sie sich sicher fühlen?

Mittel? Ideen?

Ich verstehe Sie / Ich höre Ihnen zu.

Trump sprach bei der Veranstaltung im Kreis der Schüler frei und ohne Teleprompter. Verständlich einerseits, dass er sich Notizen zur Vorbereitung machen ließ. Gerade der letzte Punkt (Im Original „I hear you“) klingt allerdings so, als müsste Trump auch daran erinnert werden, Mitgefühl zu zeigen.



Wie „CNN“ berichtet, habe Trump im Gespräch mit den Überlebenden sanfte Töne angeschlagen. Der 71-Jährige sagte unter anderem: „Ich trauere mit Ihnen. In meinen Augen gibt es nichts Schlimmeres als das, was Sie durchgemacht haben.“ Man kämpfe hart für die Opfer und werde nicht damit aufhören. Sein Memo scheint der Präsident also zumindest beherzigt zu haben. (red)

