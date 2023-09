Singapur -Vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Außenminister Mike Pompeo „beispiellose“ Sicherheitsgarantien für Pjöngjang in Aussicht gestellt. Die USA seien zu solchen Garantien bereit, wenn Nordkorea einer „vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung“ zustimme, sagte Pompeo am Montag in Singapur.



Die Vorbereitungen für das Treffen am Dienstag kommen seinen Angaben zufolge schneller voran als erwartet. (afp)

