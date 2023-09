Eberswalde -Ein 18-Jähriger hat in Eberswalde (Landkreis Barnim) versucht, seine minderjährige Freundin umzubringen. Er habe das Mädchen am Samstagnachmittag in deren elterlicher Wohnung gewürgt, sei aber von einer dritten Person aufgehalten worden, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Sonntag. Wer da eingeschritten war, wollte sie nicht bekanntgeben.



Daraufhin habe der junge Mann sich aber selbst umbringen wollen, berichtete die Polizei. Er sei aber auch daran gehindert und von alarmierten Polizeibeamten festgenommen worden. Wegen seiner Verletzungen wurde der 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den jungen Mann werde nun wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte Cotte-Weiß.



Der Gewalttat soll nach ersten Ermittlungen ein Streit zwischen den beiden vorausgegangen sein, bei dem es um die Trennungsabsichten der jungen Frau gegangen sein soll. Weitere Details wollte Cotte-Weiß mit Blick auf das jugendliche Alter des Opfers nicht nennen. dpa