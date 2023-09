Köln -Gerade sprach die 29-jährige Sophia Wollersheim noch vom Auswandern nach Ibiza und dass dies ihre funktionierende Ehe nicht beeinflussen würde. Nun aber doch: die Trennung. Nach sechs Jahren Ehe gehen die Vize-Dschungelkönigin und der 65-jährige Ex-Bordellbesitzer Bert getrennte Wege.

Rosenkrieg sieht anders aus

Über Facebook teilte das extravagante Paar die Entscheidung mit. Verblüffend war jedoch das gemeinsame Foto, auf welchem Sophia und Bert strahlend in die Kamera blicken. "Wir schicken Euch schöne Grüße aus unserem Trennungsurlaub und genießen unsere Zeit in vollen Zügen", schreibt das Paar in seinem Post. Rosenkrieg sieht anders aus.

Bert und Sophia heirateten 2010 und waren in verschiedenen Dokusoaps zu sehen. (red)