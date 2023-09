Salt Lake City -Als Jessica Young Egan aus Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah erfuhr, dass ihr Baby mit dem Down-Syndrom zur Welt kommen werde, war sie zunächst geschockt. Doch seit die kleine Gwendolyn da ist, ist sie der größte Schatz ihrer Eltern. Diese positive Erfahrung wollte die junge Mutter mit anderen teilen.



Sie schrieb deshalb einen etwas ungewöhnlichen Facebook-Post, in dem sie ihr Kind als „Produkt“ bezeichnet, das sie „jederzeit wieder so nehmen würde.“



Zwei extra Chromosomen als „Upgrade“

„Als ich meine Bestellung aufgegeben habe, sagte ich: Bitte, eine reguläre Anzahl an Chromosomen!“ beginnt Egan ihren Post. „Denn das, was alle haben, das wollte ich auch.“ Kurz danach habe sie aber einen Anruf bekommen, in dem man ihr sagte: „Gute Nachrichten, wir haben ein Upgrade für Sie: Zwei Chromosomen dazu – und das kostenlos. Ihre Bestellung wird in neun Monaten geliefert.“



Sie sei zunächst wütend gewesen, schließlich hätten „die anderen mit ihren perfekten Instagram-Posts auch keine Extra-Chromosomen gekriegt“. Damit spielt Egan darauf an, dass ein Kind mit Down-Syndrom das 21. Chromosom statt zwei Mal drei Mal besitzt, also mehr Chromosomen hat als ein Kind ohne Behinderung.



Liebeserklärung an behinderte Tochter

Schließlich habe sie sich aber auf die Neuigkeit eingestellt und „war gespannt auf die Überraschungsbestellung“. Und die sei es mehr als wert gewesen. Sie habe ihre Bestellung jetzt bereits seit zwei Monaten und müsse wirklich sagen: „Das Upgrade mit den Extra-Chromosomen ist fantastisch! Wenn es Ihnen angeboten wird, sollten Sie unbedingt zugreifen!“

Das Ende ihrer „Produktempfehlung“ ist schließlich eine Liebeserklärung an ihre Tochter: „Ich habe Fotos des fertigen Produkts angefügt und wie Sie sehen können, ist es das extra Chromosom mehr als wert – es ist extra süß, ganz besonders und einfach außergewöhnlich! Es bringt so viel extra Freude. Ich würde es auf jeden Fall wieder nehmen.“



Bis zu 90 Prozent der Babys mit Trisomie 21 werden abgetrieben

Natürlich klingt es im ersten Moment ziemlich seltsam, sein Kind als „Produkt“ zu bezeichnen und zu bewerten. Doch Mutter Jessica Egan wollte mit dieser Idee ein Zeichen setzen: Nämlich dass das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom wertvoll und schön ist.



Das ist eine öffentliche Botschaft, die umso schwerer wiegt vor dem Hintergrund, dass die meisten Eltern sich in der Schwangerschaft gegen ein Kind mit Trisomie 21 entscheiden – Experten schätzen, dass es 70-90 Prozent sind. Und es könnten noch mehr werden, da im Zuge der sich ständig weiter entwickelnden Pränatal-Diagnostik-Verfahren solche Chromosomen-Abweichungen immer leichter früh erkannt werden können.



„Ich sehe einfach ein bezauberndes Mädchen“

Gleichzeitig schaffen Geschichten wie die von Jessica Young Egan ein Bewusstsein dafür, wie bereichernd das Leben mit einem behinderten Kind sein kann. Auch die positiven Reaktionen auf ihren Facebook-Post zeigen das. Der Beitrag wurde über 120.000 Mal geliket und vielfach begeistert kommentiert. Tausende schwärmen davon, wie „wunderschön“ Gwendolyn ist. „Ich sehe hier keine Chromosomen, sondern ein bezauberndes kleines Mädchen!“, schreibt ein User. Viele bedanken sich für diesen „ehrlichen“ und „wahren“ Text. Und eine Userin schreibt: „Ich würde diesem Angebot 5 Sterne geben!“ (iwo)