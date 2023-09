Köln -Die Textilpflegesymbole auf Kleidungsetiketten geben detailliert Auskunft darüber, wie das jeweilige Kleidungsstück gereinigt und getrocknet werden sollte. Damit der Lieblingspulli nicht einläuft und die neue Bluse keine Löcher bekommt, sollte man aber auch wissen, wofür die vielen verschiedenen Symbole eigentlich genau stehen.



Es gibt ganze fünf grundsätzliche Symbole, die in verschiedenen Variationen unterschiedliche Wasch-Hinweise geben.



Hier sind alle erklärt:



Waschen

Das Waschen des Kleidungsstücks wird durch einen Waschzuber, eine mit Wasser gefüllte Wanne, dargestellt. Die Zahl im Zuber gibt die maximale Waschtemperatur in Grad an, bei der das Kleidungsstück bedenkenlos gewaschen werden kann.



Eine Hand, die von oben in den Waschzuber greift, bedeutet, dass die Wäsche per Hand gereinigt werden sollte und nicht in der Maschine. Außerdem sollte die Temperatur nicht über 40 Grad betragen. Mit einem Strich darunter steht das Symbol für den Schonwaschgang, hier sollte zusätzlich die Füllmenge um ein Drittel reduziert werden. Das gilt oft für Fein- und Wollwäsche.



Zwei Striche unter der Wanne weisen darauf hin, dass ein Spezial-Schonwaschgang nötig ist. Ist das Symbol durchgestrichen, sollte das Kleidungsstück gar nicht selbst gewaschen werden, sondern muss in die Reinigung.

Bügeln

Das Symbol fürs Bügeln, die Abbildung eines Bügeleisens, ist leicht zu erkennen. Hier wird ein Punkte-System verwendet, um die richtige Bügel-Temperatur darzustellen. Ein Punkt im Bügeleisen bedeutet, dass das Kleidungsstück bei 80-105 Grad gebügelt werden darf. Zwei Punkte stehen für eine erlaubte Temperatur von 130-165 Grad. Und mit drei angezeigten Punkten darf das Bügeleisen auf „heiß“, beziehungsweise 165-220 Grad, eingestellt werden.

Trocknen

Das Symbol für Trocknen allgemein ist ein Quadrat. Ein waagerechter Strich in dem Quadrat bedeutet, dass das Kleidungsstück nur liegend und nicht hängend getrocknet werden sollte. Mit einem Kreis in der Mitte steht das Quadrat für das maschinelle Trocknen im Wäschetrockner.

Auch hier geben Punkte im Symbol, die richtige Temperatur an. Zwei Punkte stehen für das normale Trocknerprogramm. Bei nur einem Punkt sollte die Kleidung in einem schonenden Programm bei niedriger Temperatur getrocknet werden. Ist das Trocknersymbol durchgestrichen, darf die so gekennzeichnete Wäsche nicht in den Trockner, sondern sollte an der Luft auf dem Wäscheständer trocknen.

Bleichen

Bleichen wird durch ein Dreieck dargestellt. Ist das Symbol einfach leer, erlaubt es das Bleichen mit jeglicher Art von Bleichmitteln, zum Beispiel Chlor oder Sauerstoff. Zwei diagonale Striche in dem Dreieck signalisieren, dass nur chlorfreies Bleichmittel verwendet werden darf, das kann ganz einfach auf der Verpackung kontrolliert werden. Bei einem durchkreuzten Dreieck sollte gar kein Bleichmittel verwendet werden.

Professionelle Reinigung

Ein Kreis symbolisiert die professionelle, also chemische Reinigung. Ist der Kreis leer, ist jegliche Art von professioneller Reinigung erlaubt. Die Buchstaben P und F stehen für die verschiedenen Lösungsmittel, die bei der chemischen Reinigung verwendet werden. Das P steht für eine Reinigung mit Perchlorethylen, man spricht hier auch von einer Trockenreinigung.



Hat das Symbol ein F in der Mitte, sollte das Kleidungsstück mit Kohlenwasserstofflösungsmittel gereinigt werden. Auch diese Symbole können jeweils mit einem oder zwei Linien unterstrichen sein. Eine Linie signalisiert, dass eine schonende Reinigung nötig ist, eine zweite steht für sehr schonende Reinigung.



Das Kleidungsstück darf nicht chemisch gereinigt werden, wenn der Kreis mit einem Kreuz durchgestrichen ist.