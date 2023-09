London -Zu ihrer offiziellen Geburtstagsfeier hat die Queen die derzeit bedrückte Stimmung im Vereinigten Königreich zum Thema gemacht. Die 91-jährige Monarchin sprach über die schweren Tragödien, die sich in den vergangenen Monaten ereignet hatten. „Heute ist üblicherweise ein Tag zum Feiern. In diesem Jahr jedoch, ist es schwierig einer sehr trüben Stimmung im Land zu entkommen“, sagte die britische Königin Elizabeth II. in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung.

Neben dem Hochhausbrand in London mit Dutzenden Toten gab es in Großbritannien mehrere Terroranschläge. „In den vergangenen Monaten hat das Land eine Reihe von furchtbaren Tragödien erlebt“, betonte die Queen. Bei ihren Besuchen bei den Opfern in den betroffenen Städten sei sie von der Bereitschaft der Menschen beeindruckt gewesen, andere Menschen in Not zu unterstützen. Das Vereinigte Königreich sei auf die Probe gestellt worden und habe sich im Angesicht der Widrigkeiten als standhaft erwiesen.

Queen legt Schweigeminute für Brandopfer ein

Königin Elizabeth II. hat ihre Landsleute zur Einheit aufgerufen. Dieses Jahr sei es schwierig, nicht die „sehr dunkle Stimmung der Nation“ zu spüren. Nach der „Abfolge schrecklicher Tragödien“ in den vergangenen Monaten müssten die Briten sich auf ihre Geschichte und ihre Ressourcen besinnen, erklärte die Monarchin weiter. „Wenn das Vereinigte Königreich auf die Probe gestellt wird, zeigt es sich entschlossen angesichts des Unglücks.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mehr als 600 Soldaten nahmen an der Parade zu Ehren der Queen am Samstag in London teil. Getty Images

Die Briten seien „geeint in unserem Schmerz, aber wird sind es auch – ohne Angst oder Unterscheidung – in der Unterstützung für all diejenigen, die ihr Leben wieder aufbauen“, hieß es in der Erklärung von Elizabeth II. weiter.

Für die Opfer des Hochhausbrands legte die im Volk sehr beliebte Queen eine Schweigeminute ein. Das Feuer im Grenfell Tower im Westen Londons war in der Nacht zu Mittwoch ausgebrochen und hatte sich über die Fassade rasend schnell ausgebreitet. Die Behörden vermuten, dass sich rund 600 Menschen zu dem Zeitpunkt in dem Hochhaus aufhielten. Viele von ihnen wurden im Schlaf überrascht. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben, laut Medienberichten werden immer noch 70 Menschen vermisst. Ob einige von ihnen unter den bereits geborgenen Toten waren, war unklar.

Mehr als 600 Soldaten nahmen an Parade teil

Die Polizei warnte, dass manche Leichen möglicherweise nie identifiziert werden könnten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden werden 19 Verletzte im Krankenhaus behandelt, zehn von ihnen schweben in Lebensgefahr.

An der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ nahmen mehr als 600 Soldaten teil. Der eigentliche Geburtstag der Queen ist am 21. April, wird wegen des meist besseren Wetters aber traditionell im Juni gefeiert. Ihre Ursprünge hat die Parade in dem Brauch, bei der Vorbereitung auf einen Krieg den Soldaten alle Banner des Vereinigten Königreiches zu präsentieren, damit sie diese im Schlachtgetümmel erkennen. (dpa, afp, red)

Das könnte Sie auch interessieren: