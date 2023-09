Dortmund -Trotz der Boykott-Ankündigung des Fan-Bündnisses „Südtribüne Dortmund“ muss Borussia Dortmund im Auswärtsspiel bei Bundesliga-Neuling RB Leipzig nicht auf die Unterstützung seiner Anhänger verzichten. Das Karten-Kontingent für BVB-Mitglieder von 4.300 Tickets für die Partie des 2. Spieltags am 10. September in Leipzig war nach dem Verkaufsstart am Dienstagmorgen innerhalb kürzester Zeit vergriffen.



Das bestätigte der BVB auf dpa-Anfrage. „Für den Knaller gegen den @bvb gingen schon 28.000 Karten weg. Der Gästebereich (4.300 Tickets) ist bereits restlos ausverkauft“, twitterte RB Leipzig.



VVK-Info: Für den Knaller gegen den @bvb gingen schon 28.000 Karten weg. Der Gästebereich (4.300 Tickets) ist bereits restlos ausverkauft. — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2016

Das Dortmunder Fan-Bündnis hatte angekündigt, der Auswärtspartie gegen den von Red Bull gesponsorten Verein als Protest gegen die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball fernbleiben zu wollen. „Ich werde es nie befürworten, wenn unsere Fans einem Spiel fernbleiben, aber es ist ihr gutes Recht, und ich respektiere diese Entscheidung“, hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dazu in der „Sport-Bild“ erklärt. (sid)