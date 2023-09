Edinburgh -Das mehrheitliche Votum der Briten für den EU-Austritt muss den Schotten wie eine Ohrfeige erschienen sein. Vor zwei Jahren stimmten sie mit 55 Prozent für einen Verbleib im Vereinigten Königreich, am Donnerstag zu 62 Prozent für den Verbleib in der EU - und nun sollen sie als Teil Großbritanniens die EU verlassen. Und auch in Nordirland ist die Bevölkerungsmehrheit unglücklich über den Brexit. Dem Vereinigten Königreich drohen Zwist und Zerfall - der Austritt aus der EU könnte langfristig auch das Ende des heutigen Großbritanniens sein.

Kaum waren die Stimmen des EU-Referendums ausgezählt, drohte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon unverholen mit einem neuen Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien. Und sie ließ am Samstag bei einer Krisensitzung der Regierung Taten folgen: Das Kabinett forderte „umgehende Gespräche“ mit Brüssel, um den Platz Schottlands in der EU zu wahren. Und es beschloss erste Schritte für ein mögliches neues Unabhängigkeitsreferendum - unter anderem sollen die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Sturgeons Vorstoß kommt nicht überraschend. Im Verlauf der Brexit-Kampagne hatte sie angekündigt, Schottland werde sich zur Wehr setzen, wenn es gegen seinen Willen aus der EU herausgerissen werde.

Doch auch diese Drohung konnte das britische Gesamtergebnis von 51,9 Prozent für den Brexit nicht abwenden - bleibt Schottland in Großbritannien, dann muss es raus aus der EU. Und das, obwohl die Schotten in allen ihren 32 Wahlbezirken mehrheitlich für einen Verbleib gestimmt haben. Die schottische Regierungschefin ist nicht für Hitzköpfigkeit, sondern für sachlich-nüchterne Beharrlichkeit bekannt. Und sie hat auch schon einen Ansatzpunkt gefunden: einen Passus im Programm ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP), in dem es um ein mögliches neues Unabhängigkeitsreferendum geht. Ein solches soll demnach angestrebt werden, wenn sich ein „deutlicher und materieller Wandel“ gegenüber den Rahmenbedingungen der Abstimmung vom September 2014 ergibt, bei der die Schotten noch für den Verbleib im Königreich votierten.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon. dpa

Dieser „Wandel“ wäre durch den EU-Austritt mehr als gegeben. Allerdings ist natürlich noch lange nicht sicher, dass die Schotten bei einem neuerlichen Referendum für die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich stimmen würden.

Probleme zwischen Schottland und England vorprogrammiert

Der Politikwissenschaftler Michael Keating von der Universität Aberdeen geht davon aus, dass die Sache von Surgeon mit großer Vorsicht betrieben wird. „Sie werden das nicht ins Rollen bringen, bevor sie wissen, dass sie gewinnen“, sagt Keating. Sein Kollege Malcolm Harvey weist darauf hin, dass im Falle einer Unabhängigkeit Schottlands ein ganz neues Problem entstünde. Es gäbe dann zwischen Schottland und England „eine Grenze zwischen zwei Nationen - mit den Auswirkungen, die so etwas auf die Freizügigkeit haben kann“, gibt Harvey zu bedenken. Davor könnten Wähler zurückschrecken.

Die Grenzfrage stellt sich auf völlig andere Weise auch auf der irischen Insel. Seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland und dem zu Großbritannien zählenden Nordirland praktisch abgeschafft. Nach dem Brexit wittern nun einige die Gefahr, zwischen dem zur EU gehörenden Irland und dem ausgetretenen Vereinigten Königreich könnten die alten Arrangements außer Kraft gesetzt werden. Zudem sind die Nordiren ohnehin für den Verbleib in der EU, mit fast 60 Prozent stimmten sie am Donnerstag dafür. Dies bringt neuen Rückenwind für die europafreundliche Sinn-Fein-Partei, die eine Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland anstrebt. Vize-Premier Martin McGuinness von der Sinn Fein forderte sofort nach dem Brexit-Ergebnis, die Nordiren müssten nun auch „über ihre Zukunft mitbestimmen“ dürfen. (afp)