Berlin -Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und ehemalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung hat es trotz der jüngsten Entwicklung der Türkei hin zu einer Diktatur abgelehnt, den Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr im türkischen Incirlik zu räumen, von wo aus sich Tornado-Flugzeuge am Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) in Syrien beteiligen.

„Jetzt, wo es im Kampf gegen den IS in die Endphase geht, dürfen wir die internationale Allianz nicht im Stich lassen“, sagte er dieser Zeitung.

Abstimmung am Donnerstag

„Wir müssen diplomatischen Druck auf die Türkei ausüben, aber dürfen jetzt nicht Incirlik räumen.“ Jung fügte hinzu: „Ich gehe davon aus, dass es dafür eine Mehrheit in der Koalition geben wird.“ Die Abstimmung über die Verlängerung des Mandats soll am Donnerstag stattfinden.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Bernd Siebert warnte angesichts der aktuellen Verhaftung von Journalisten und führenden Oppositionspolitikern davor, „übermäßig zu reagieren. Mit Drohungen wird man nichts erreichen.“ Nach Informationen der Berliner Zeitung wird in der großen Koalition allerdings erwogen, die Abstimmung zu verschieben „bis“, wie es in führenden Koalitionskreisen heißt, „ein paar Punkte geklärt sind“.

Besorgt über Entwicklungen in der Türkei

Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hatte erklärt: „Ich würde zur Mandatsverlängerung selbstverständlich Nein sagen. Wir haben uns schon beim Flüchtlingsdeal in die Hand der Türkei begeben. Wir dürfen das in Incirlik nicht schon wieder tun. Das ist auch eine Frage der Selbstachtung.“ Denn die Maßnahmen, die nun getroffen würden, seien „Maßnahmen eines totalitären Systems“.

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, sagte: „Ich würde es für gut halten, wenn die Kanzlerin und das Verteidigungsministerium die möglichen Varianten fertig ausgeplant in der Schublade haben, so dass man notfalls schnell entscheiden kann und nicht von den Türken abhängig wird.“ So wird seit längerem über einen Umzug des Stützpunkts nach Zypern oder Jordanien diskutiert.

Auch der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hatte den Status quo infrage gestellt.

Die Mandatsverlängerung war in den vergangenen Monaten immer wieder Gegenstand von Debatten, weil die türkische Regierung die Besuche von Bundestagsabgeordneten auf dem Stützpunkt blockierte, obwohl die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, also der Bundestag über ihre Einsätze entscheidet. Aktuell verzögert die Türkei Baumaßnahmen in Incirlik.

