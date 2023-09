Berlin -Euro-Krise, Brexit, Protektionismus – seit Jahren bauen sich vor der deutschen Wirtschaft immer neue Hindernisse auf. Und seit Jahren werden sie umschifft, die Konjunktur läuft und läuft. Weltweit deutet man erstaunt auf die deutsche „Teflon-Wirtschaft“, an der alle Widrigkeiten abprallen und die regiert wird von der „Teflon-Kanzlerin“, der auf Dauer niemand etwas anhaben kann.



Die eine nutzt der anderen: „Robuste Konjunktur unterstützt Merkels Wiederwahl“, prognostiziert die Deutsche Bank. Umgekehrt jedoch gilt das eher nicht. „Ich wüsste nicht, was die Bundesregierung zur guten Konjunktur beigetragen hätte“, sagt der Wirtschaftsweise Peter Bofinger.

Deutsche Wirtschaft in sechs Jahren um zehn Prozent gesteigert

Die deutschen Arbeitnehmer produzieren immer mehr. Zwischen 2010 und 2016 ist die hiesige Wirtschaftsleistung um mehr als zehn Prozent auf zuletzt 3124 Milliarden Euro gestiegen. In die gleiche Phase fallen die Euro-Schuldenkrise, der deutliche Rückgang des Welthandels, die Rezessionen in großen Ländern wie Brasilien und Russland, die Wachstumsverlangsamung in China, der Euro-Ausstieg Großbritanniens und die Wahl von US-Präsident Donald Trump. Doch all das konnte die deutsche Konjunktur nicht bremsen – auch dieses und nächstes Jahr soll es kräftig nach oben gehen. Was treibt die deutsche Wirtschaft an?

Industrie



Was die deutsche von der Wirtschaft anderer Länder unterscheidet, ist ihre sehr wettbewerbsstarke Industrie. Während in Frankreich, Großbritannien oder den USA der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der gesamten Wertschöpfung seit Jahrzehnten stark geschrumpft ist, bleibt er in Deutschland bemerkenswert stabil.



„Die Industrie ist das Pferd, das den Karren zieht“, sagte jüngst Dieter Kempf, Chef des Industrieverbandes BDI. Hier werden relativ hohe Löhne gezahlt, die Produktivitätsgewinne sind stärker, und die Industrie produziert so genannte handelbare Güter, sprich: Güter, die ins Ausland verkauft werden können. Deutschlands Auto- und Maschinenbauer zum Beispiel setzen 60 bis 70 Prozent ihrer Produkte im Ausland ab. Die Industrie ist damit die Basis für das deutsche Exportwunder.

Außenhandel



Seit der Jahrtausendwende hat sich das deutsche Exportvolumen mehr als verdoppelt, die Ausfuhr war in den vergangenen Jahren häufig die Maschine, die die Konjunktur am Laufen hielt. Dabei kam den deutsche Exporteuren erstens der relativ schwache Euro-Kurs zu Gute; und zweitens, dass ihre Kundschaft über den ganzen Globus verstreut ist – sie verkaufen an fast jeden und sind daher relativ unabhängig von einzelnen Märkten.



Als die Länder der Euro-Zone in die Krise gerieten, zogen die Exporte in Schwellenländer wie China deutlich an. Gleichzeitig nahmen die USA und Großbritannien viele Waren ab. Als es in den Schwellenländern wieder etwas abwärts ging, fing sich die Euro-Zone und kompensierte die Schwäche.



Für das laufende Jahr wird wieder mit einem kräftigen Export-Plus von vier Prozent gerechnet. Denn das Geschäft mit den USA und der Euro-Zone läuft weiter gut. Daneben „macht sich positiv bemerkbar, dass das Wachstumstempo der chinesischen Wirtschaftsleistung bisher nicht nachgelassen hat“, so Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe.



Risiken



Die deutschen Überschüsse kommen immer stärker in die Kritik. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Deutschland Leistungsbilanzüberschüsse von insgesamt fast 2,4 Billionen Euro angehäuft. Und jedes Jahr werden es 250 Milliarden mehr. „Der Erfolg der deutschen Außenwirtschaft ist durch politische Risiken so gefährdet wie noch nie“, warnt daher der BDI.



Investitionen



Die starke Auslandsnachfrage hat auch die Investitionen der Unternehmen angetrieben. Allerdings liegt hier noch immer ein Schwachpunkt des deutschen Konjunkturwunders. Denn die Firmen halten sich mit Investitionen eher zurück, im vergangenen Jahr gingen die Investitionen sogar zurück. Und das obwohl der Verkauf gut läuft, obwohl die Niedrigzinspolitik der Zentralbank Kredite sehr billig macht und obwohl der deutsche Unternehmenssektor Milliarden auf der hohen Kante hat, die er aber lieber spart anstatt sie für neue Maschinen und Anlagen auszugeben.



Fast scheint es, als würden die Unternehmen dem Aufschwung nicht trauen. Da die politischen Risiken jedoch schrittweise abnehmen, erwartet die Deutsche Bank dieses Jahr eine kräftige Erholung der Investitionstätigkeit. Das bedeutet jedoch umgekehrt: Bleiben die Risiken – Stichworte Brexit, US-Kritik an deutschen Exportüberschüssen, Wahlen in Italien – so könnten sich die Unternehmen weiter zurückhalten.



Konsum



Der private Konsum soll dieses Jahr zur Hauptantriebskraft der Konjunktur werden. Er hat in 13 aufeinanderfolgenden Quartalen zugelegt, das ist der längste ununterbrochene Anstieg seit der Wiedervereinigung. Ein Grund hierfür ist der starke Anstieg der Erwerbstätigkeit um rund 2,5 Millionen Menschen seit 2010. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit in die Tiefe gerauscht, die Löhne legen zu, was den Menschen mehr Geld zum Einkaufen lässt.



Dazu kommt der Konsum des Staates: Dank sprudelnder Einnahmen muss er sich nicht an das Spargebot halten, das für andere Länder gilt. Im vergangenen Jahr gab er laut Statistischem Bundesamt 170 Milliarden Euro mehr aus als 2010 und verzeichnete dennoch jedes Jahr milliardenhohe Überschüsse.



Doch auch das deutsche Job-Wunder hat Makel



Zwar arbeiten heute so viele Menschen wie noch nie. Das Arbeitsvolumen jedoch ist kaum höher als Mitte der neunziger Jahre. Das heißt: Viele Menschen kürzer, vielfach in Teilzeit oder befristeten Verhältnissen. Etwa ein Fünftel der Erwerbstätigen ist im Niedriglohnsektor tätig. Die Löhne steigen zwar, aber längst nicht mehr so stark wie in vergangenen Aufschwüngen. Dass den Menschen mehr in der Tasche bleibt, liegt vor allem an der niedrigen Inflation.



Insgesamt aber sieht es gut aus für die deutsche Konjunktur. Der Export läuft, der Konsum legt zu, die Investitionen sollten sich erholen. Auch wenn die Parteien derzeit erbittert um Wählerstimmen kämpfen und versuchen, sich von der politischen Konkurrenz abzugrenzen – für die Wirtschaft ist das eher eine Nebensache. „Die Bundestagswahlen dürften die Konjunktur in 2017/2018 nur wenig beeinflussen“, schreibt die Deutsche Bank. Denn es werde kaum zu „deutlichen Veränderungen bei der Wirtschaftspolitik kommen“. Das Schicksal der deutschen Wirtschaft ist von ganz anderen Faktoren abhängig.