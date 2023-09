Berlin -Da sage noch einer, mit dem stationären Lebensmittel-Einzelhandel geht es zu Ende. Die Zahl der Geschäfte ist im vergangenen Jahr nach den Daten des EHI-Handelsinstituts gestiegen. Wenn auch nur ganz leicht, um genau 15 auf 37.697. Das ist gleichwohl eine bemerkenswerte Zahl, prognostizieren doch Kohorten von Marktforschern seit Jahren, dass es mit den Lebensmittel-Läden wegen der immer stärkeren Online-Konkurrenz nur in eine Richtung gehen könne: bergab.

Das Stationäre ist hierzulande recht robust. Die Händler setzten auf „Beratung und Sortimentskompetenz“, sagt Marco Atzberger von der EHI-Geschäftsleitung. Zudem achte man darauf, dass Geschäfte „ansprechend und gut erreichbar“ seien. Es kommt also darauf an, ein Paket mit einer Reihe begünstigender Faktoren zu schnüren, das die Kunden dazu bringt, dennoch zum Einkaufen zu fahren, obwohl sie sich die Lebensmittel in vielen Städten längst auch nach Hause bringen lassen könnten.

Große Supermärkte funktionieren am besten

Die Zahlen des EHI legen nahe, dass dieses Gesamtangebot am besten in einem großen Supermarkt realisiert werden kann. Deren Zahl ist seit 2010 kontinuierlich von 985 auf 1154 im vergangenen Jahr gestiegen. Große Supermärkte sind in der Regel bis zu 5000 Quadratmeter groß, manchmal sogar noch größer. Sie haben ein „Vollsortiment“. Es gibt klassische Basis-Produkte wie Milch und Butter auf dem Preisniveau der Discounter, aber auch Austern und Edelfische an der „Seafood“-Theke und Dry-Aged-Steaks in der Fleischabteilung. Wohlgemerkt inklusive sachkundiger Beratung, was sich für die Grillparty am Wochenende am besten eignet. Für all das braucht es viel Platz.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aber damit bedienen die Betreiber ein wachsendes Qualitätsbewusstsein, das zahlreichen Untersuchungen zufolge zumindest in den Bevölkerungsschichten erkennbar ist, die sich teurere Nahrungsmittel leisten können. Vorbilder sind die französischen Hypermarchés. Im Südwesten der Republik expandieren die Scheck-In-Center erfolgreich mit diesem Konzept. In Frankfurt wurde gerade der zweite Markt eröffnet. Das mittelständische Familienunternehmen Scheck kooperiert dabei eng mit dem Branchenprimus Edeka. Aber auch die Rewe-Gruppe setzt verstärkt auf diesen Trend. Wobei zur Veredelung des Einkaufserlebnisses auch Angebote fürs Mittagessen nebst Bistro-Ecken kommen: Kunden sollen immer mehr zu Gästen werden.



Enorme Investitionsbereitschaft

Die EHI-Experten haben jedenfalls herausgefunden, dass es insbesondere beim Aus- und Umbau großer Supermärkte eine enorme Investitionsbereitschaft gibt. Die Aufwendungen seien hier seit 2013 um elf Prozent auf durchschnittlich 618 Euro pro Quadratmeter gestiegen, so das EHI. Das zeigt: Die Betreiber der stationären Supermärkte wollen das Feld nicht kampflos Amazon und Co überlassen.

Optimierung der Filialen und des Filialnetzes – das ist die Parole der Stunde. Voriges Jahr wurden denn auch 185 klassische Supermärkte auf Dauer oder auf Zeit geschlossen, aber zugleich 230 neue Standorte eröffnet. Maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung ist die Edeka-Gruppe. Sie hat erst den kleineren Rivalen Kaiser’s Tengelmann übernommen und dann unrentable Filialen dichtgemacht. Zugleich wurden 50 meist kleinere Supermärkte in Discounter umgewandelt. Das ist der maßgebliche Grund dafür, dass die Zahl der Billig-Geschäfte gegen den langjährigen Trend leicht auf 16.162 gestiegen ist.