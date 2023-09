Berlin -Uber gehört zu den erstaunlichsten Unternehmen der Welt. Der Fahrdienst wächst rasant, macht aber riesige Verluste. Wir erläutern, warum Investoren trotzdem auf das Unternehmen setzen, das fast so viel wie Volkswagen wert ist.

Wie sehen die aktuellen Zahlen von Uber aus?

Uber hat laut Finanzdienst Bloomberg im dritten Quartal mehr als 800 Millionen Dollar verloren. Die Miesen für dieses Jahr summieren sich damit auf rund 2,2 Milliarden Dollar. Auch auf dem Heimatmarkt USA wurde ein Minus von deutlich mehr als 100 Millionen Dollar in den drei Monaten von Juli bis September eingefahren.

Was ist das Problem von Uber?

Uber investiert enorm viel Geld, um seine App, die Fahrten vermittelt, weltweit populär zu machen. Das Problem von Uber ist nämlich, dass alle möglichen Mobilitätsdienste, die mit Smartphones funktionieren, derzeit einen Boom erleben. Mächtige Konzerne investieren in die neuen Beförderungskonzepte. Dazu zählen alle großen Autobauer – inklusive Volkswagen, BMW und Daimler – Computerkonzerne wie Apple oder der chinesische Internethandelsreise Alibaba. Wichtiger als Profite ist deshalb derzeit die Erschließung von Märkten.

Wie schlägt sich Uber beim Kampf um Marktanteile?

Die Zahlen sehen gut aus: Der Nettoumsatz ist von 960 Millionen Dollar im ersten Quartal auf 1,7 Milliarden Dollar im dritten Quartal geklettert. Diese Kennzahl steht für die Einnahmen, die für das Vermitteln der Fahrten nach Abzug der Honorare für die Fahrer übrig geblieben sind. Uber wächst besonders schnell in vielen Schwellenländern in Asien und in Südamerika.

In Europa und auch in den USA hat das Unternehmen es mit zahlreichen Gerichtsverfahren zu tun. Vor allem die traditionelle Taxibranche kämpft gegen den neuen Konkurrenten. Mehrere Gerichte haben hierzulande entschieden, dass der Dienst nicht den Bestimmungen für die Personenbeförderung entspricht. Vom weltweit größten Markt China hat sich das Unternehmen vor einigen Monaten zurückgezogen und dem Rivalen Didi Chuxing das Feld überlassen. Hierzulande ist Uber nur sehr beschränkt in München und Berlin aktiv.

Wie bewerten Investoren das Unternehmen?

Extrem hoch. Uber ist noch nicht an der Börse notiert. Aus diversen Finanzierungsrunden für das Unternehmen lässt sich aber ein aktueller Wert von 69 Milliarden Dollar hochrechnen - das sind 66 Milliarden Euro. Dies ist mehr als der Börsenwert von BMW oder General Motors und entspricht ungefähr der Bewertung von Volkswagen, Europas größtem Autobauer. Zahlreiche namhafte Konzerne haben in Uber investiert, unter anderem die Investmentbank Goldman Sachs.

Warum wird Uber so hoch gehandelt?

Generell sind die Bewertungen von jungen US-Hightechfirmen derzeit extrem hoch – auch weil es für Anleger derzeit nur wenige Alternativen gibt. Bei Uber spielt überdies eine wichtige Rolle, dass das Geschäftsmodell von vielen Experten als „Next Big Thing“ gehandelt wird: Als ein Unternehmen, das eine ähnliche Bedeutung wie Amazon, Facebook oder Google haben und enorme Gewinne erwirtschaften könnte.

Wie realistisch sind die Annahmen über eine dominierende Rolle von Uber?

Anleger gehen davon aus, dass es eines Tages bei Fahrdiensten ein global dominierendes Unternehmen gibt, so wie Facebook die Welt der sozialen Netzwerke oder Google die Suchmaschinen beherrscht. Die Gegenthese lautet, dass Fahrdienste viel komplexer sind und dass es deshalb zahlreiche verschiedene Angebote nebeneinander geben wird.

Wie wird die Zukunft aussehen?

Experten sind sich sicher, dass eines Tages fahrerlose Elektro-Taxis unterwegs sein werden, die sowohl private Pkw als auch Busse und Bahnen ersetzen können. Der Effekt: Im Idealfall könnte der Fahrzeugbestand in einer Stadt um 90 Prozent reduziert werden. Die These der Anleger ist, dass Uber diese Angebote betreiben könnte, und zwar in großem Stil überall auf der Welt. Uber hat bereits im Sommer in Pittsburgh mit ersten Tests für autonome Taxis begonnen. Partner ist Volvo. Hinter Volovo steht der chinesische Autokonzern Geely.

Wann werden die autonomen Taxis fahren?

Das ist schwer einzuschätzen. Mehrere Studien gehen davon aus, dass autonomes Fahren auf allen Straßen in zehn Jahren möglich sein wird. Ein Autoverkehr mit einem komplett selbstfahrenden Fahrzeugpark soll es erst nach 2040 geben.

