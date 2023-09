Köln/Seiryu-Miharashi -In Japan können Reisende viele besondere Orte besuchen – von der Blumeninsel Nokonoshima Island bis zum Geisha-Viertel in Kyoto gibt es viel zu sehen. Im Süden des Landes gibt es nun eine weitere Attraktion, die allerdings erstmal für Verwirrung sorgt. Denn dort wurde in einem idyllischen Flusstal eine Bahnstation gebaut. Nur zu- oder aussteigen können Passagiere verrückterweise nicht.

Frische Waldluft und der Ausblick über den Fluss

Mitten in einem Waldgebiet mit schönem Blick über den Nishiki River können die Zuggäste zwar eine kleine Plattform betreten, die Bahnhaltestelle aber nicht verlassen. Die Plattform mit dem Namen „Seiryu-Miharashi“, übersetzt etwa: „Aussichtsstation Klarer Bach“, bietet keine Fahrkartenautomaten oder Treppen zur Station – und das hat einen einfachen Grund: Die Haltestelle existiert nur als Aussichtspunkt für Passagiere der Linie Nishikigawa Seiryu.



Wer eine Pause vom Alltag braucht und frische Waldluft atmen möchte, kann auf der schmalen Plattform rund 10 Minuten lang die spektakuläre Aussicht auf den Fluss und die umgebenden Berge genießen. Anschließend geht die Fahrt weiter durch den Süden des Landes.



Bahnstation seit Februar in Betrieb

Die Bahnstrecke wurde erst im Februar diesen Jahres eröffnet, konnte aber bereits in den ersten zwei Monaten hohe Besucherzahlen vermelden. Auch auf Instagram und Twitter wurden Bilder der Plattform von Hunderten Reisenden geteilt. Sogar die Züge der Linie sind ungewöhnlich gestaltet und zum Beispiel mit bunten Blumen und Delfinen bemalt.

Wer den fantastischen Blick über das Flusstal selbst erleben möchte, kann eine Fahrt in einem der „Event-Züge“ der Nishikigawa Seiryu-Linie buchen. Auf der Website der Japanischen Bahngesellschaft wird der „herrliche Aussichtspunkt“ allen Reisenden empfohlen. Hier heißt es etwa: „Wer frisches Grün oder auch buntes Herbstlaub in seiner ganzen Pracht“ bewundern möchte, kann dies auf der Aussichtsplattform Seiryu-Miharashi tun.