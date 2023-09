Bremen -Die Wichtigkeit der Vitamine A, C und E kennt heute jedes Kind – alter Hut. Gesundheitsbewusste Deutsche sind inzwischen beim Buchstaben D angekommen. Das Sonnenvitamin. Eigentlich dient es der Stärkung von Muskeln und Knochen. Doch werden ihm noch mehr Heilkräfte nachgesagt: Es soll vor Erkältungen, Grippe, Osteoporose und sogar vor Krebs schützen. Und deshalb greifen immer mehr Menschen zu Vitamin-D-Präparaten aus der Apotheke. Doch ist das wirklich nötig?

Was ist Vitamin D überhaupt?

Vitamin D gilt als fettlösliches Vitamin. Im Körper wirkt es jedoch als Hormon, reguliert den Kalziumspiegel und erhält somit die Knochengesundheit. Darauf weist das Deutsche Grüne Kreuz (DGK) in Marburg hin. Darüber hinaus beeinflusst es das Immun- und Hormonsystem, die Psyche und den Stoffwechsel.



Woher bezieht der Körper Vitamin D?

Hauptquelle ist der Körper selbst, der Vitamin D unter Einwirkung von Sonnenlicht, speziell der UV-Strahlen, produziert. Bestimmte Nahrungsmittel enthalten zwar auch Vitamin D, sie können allerdings nur bis zu 20 Prozent des Gesamtbedarfs decken. Weil die Sonneneinstrahlung im Winter so gering ist, speichert der Körper Vitamin D im Fett- und Muskelgewebe sowie in der Leber. Die Speicher werden im Laufe des Winters geleert und müssen dann ab dem Frühjahr wieder aufgefüllt werden.

Vitamin-D-Kapseln picture alliance / dpa

Sollte ich im Winter zusätzlich Vitamin-D-Tabletten nehmen?

Auch im trüben deutschen Winter ist die Einnahme von Vitamin-D-Tabletten in der Regel dennoch unnötig. Darauf weist Hans Michael Mühlenfeld vom Deutschen Hausärzteverband hin. Es sei generell ratsam, möglichst täglich an der frischen Luft spazieren zu gehen – auch wenn der Himmel wolkenverhangen ist. „Gerade im Winter sollte man Zeit draußen ganz bewusst einplanen“, rät der Hausarzt aus Bremen. Das hebt nicht nur die Stimmung und wirkt einem Winterblues entgegen, es stärkt auch Muskeln und Knochen.

Kann ich Vitamin D auch über die Nahrung aufnehmen?

Ja. Natürliches Vitamin D liefern zum Beispiel fetter Fisch wie Hering oder Lachs, Eigelb oder Innereien wie Rinderleber, erläutert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE).



Haben viele Deutsche Vitamin-D-Mangel?

Ein bedenklicher Vitamin-D-Mangel ist in Deutschland eher die Ausnahme. Etwa bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen, Osteoporose oder wenn jemand den ganzen Tag voll verschleiert ist, sei es sinnvoll, in Absprache mit dem Arzt zusätzliches Vitamin D über Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Auch Säuglinge werden in Deutschland mit Vitamin-D-Tabletten versorgt. (dmn/dpa)