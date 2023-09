Berlin -Wenig schürt in Deutschland so die Zukunftsangst wie die Demografie. Zumindest für Wachsamkeit und Besorgnis gibt es sachliche Gründe. Die Alterung trifft die stärkste Volkswirtschaft der EU wie kaum ein zweites Industrieland und wird in den kommenden Jahrzehnten das Wachstum hemmen. Dabei wird in der Debatte allerdings eines oft übersehen. Aktuell bremst die Demografie nicht die wirtschaftliche Entwicklung, sondern fördert sie. Denn die geburtenstarken Jahrgänge stehen in Lohn und Brot und steigern als Berufstätige das Bruttosozialprodukt.

Experten wie der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen sprechen von einem „demografischen Zwischenhoch“, in dem sich die Bundesrepublik entgegen der allgemeinen Wahrnehmung noch befindet. Dieses Zwischenhoch ist eine Erklärung für die momentane ökonomische Stärke Deutschlands. Und es ist damit auch ein wichtiger Faktor, der zu den Überschüssen der öffentlichen Haushalte und den hohen Einnahmen der Sozialversicherungen beiträgt. Dieser Effekt aber läuft schon bald aus und wird sich ins Gegenteil verkehren.

Besonderheit der deutschen Geschichte

Noch aber entlastet die Demografie. Denn bislang müssen die Berufstätigen den erarbeiteten Wohlstand mit vergleichsweise wenigen Jungen und Alten teilen. Trotz erster Anzeichen für eine wieder steigende Geburtenrate profitiert Deutschland rein buchhalterisch gesehen von den derzeit geringen Kinder- und Schülerzahlen. Entsprechend niedrig sind die Kosten für Kitas und Bildung. Aber auch an die Alten müssen die Arbeitnehmer derzeit einen geringen Anteil des Bruttoinlandsprodukts abtreten. Das hat mit einer Besonderheit der deutschen Geschichte zu tun.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden wenige Kinder geboren. Diese Männer und Frauen sind die Neurentner von heute. Damit scheiden aktuell kleine Jahrgänge aus dem Erwerbsleben aus und werden zu Empfängern von Rentenzahlungen. Dazu schrieb der Sachverständigenrat in seinem Gutachten 2013/2014: „Die niedrigen Rentenzugangszahlen sind trügerisch, weil aktuell die geburtenschwachen Jahrgänge der Nachkriegsjahre das Rentenalter erreichen. Diese werden jedoch etwa ab dem Jahr 2020 von der Generation der Baby-Boomer abgelöst, sodass der demografische Übergang dann voll zuschlagen wird.“

Koalitionen ignorierten diese Warnungen

Das war vor allem als Warnung an die Politik gedacht, die hohen Einnahmen durch Steuern und Sozialabgaben nicht für dauerhaft garantiert zu nehmen. Künftig werden jedenfalls weniger Arbeitnehmer diese Zahlungen leisten. Die Koalition ignorierte solche Warnungen und führte mit Mütterrente und Rente mit 63 neue Leistungen ein, die auf Dauer die Rentenkassen teuer zu stehen kommen. Dies prangern auch die führenden Forschungsinstitute in ihrer aktuellen Gemeinschaftsdiagnose an. Die zusätzlichen Sozialtransfers seien „insofern problematisch, als heute bereits klar ist, dass mit Ende des demographischen Zwischenhochs die Beiträge zur Rentenversicherung deutlich steigen werden“.

Erschwerend kommt hinzu, dass die schwarz-roten Reformen das demografische Zwischenhoch verkürzen. Vor allem die Rente mit 63 animiert ältere Berufstätige, früher aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Die Institute betonen, dass die Haushalte nur auf den ersten Blick gut da stünden: „Die Finanzlage des Staates profitierte in den vergangenen Jahren von einer einmaligen Konstellation: von sehr niedrigen Zinsen, einem demografischen Zwischenhoch und einem kräftigen Rückgang der strukturellen Arbeitslosigkeit“. Auch Letzteres lässt sich nicht beliebig fortsetzen, vor allem wenn die Arbeitslosigkeit schon sehr niedrige Niveaus erreicht hat.