Köln -„Das Abkommen bestraft die USA.“ – „Das Pariser Klimaabkommen blockiert die Entwicklung von sauberer Kohle(technologie).“ – „Die USA könnten bis 2025 2,7 Millionen Arbeitsplätze wegen des Pariser Abkommens verlieren.“ – „Keiner zahlt annähernd so viel wie wir in den Green Climate Fund (Grüner Klimafonds der UN)“: US-Präsident Donald Trump listete bei seiner Erklärung zum Austritt seines Landes aus der Pariser Übereinkunft jede Menge Punkte auf, um zu erläutertn, wie schlecht dieses Abkommen für die Wirtschaft seines Landes angeblich ist und wie negativ auch die finanziellen Auswirkungen für den US-Haushalt seien.

Am 1. Juni stellte er in Washington eine ganze Reihe von Behauptungen über das Abkommen, über dessen (schlimme) Folgen für die USA und über den US-Beitrag zum globalen Klimaschutz auf.

Äußerst geringer Wahrheitsgehalt

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat die Erklärung von US-Präsident Donald Trump zum Ausstieg seines Landes aus der Pariser Übereinkunft zum Klimaschutz einem Faktencheck unterziehen lassen und die Untersuchung jetzt, kurz vor Beginn des Weltklimagipfels in Bonn, veröffentlicht. Ergebnis: Der Wahrheitsgehalt von Trumps Aussagen ist nahe Null.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) Mitte Oktober in Berlin dpa

Das betrifft allgemeine Aussagen des US-Präsidenten wie „Das Abkommen bestraft die USA". Das sei schlicht falsch, so das Bundesumweltministerium (BMU). Das Abkommen bestrafe kein einziges Land.

Keine Benachteiligung gegenüber China

Es gilt aber auch für die von Trump behauptete Benachteiligung der USA gegenüber China. Die Volksrepublik dürfe „13 Jahre lang“ machen, was sie wolle und seine Emissionen weiter steigern. „Wir nicht“, stellt Trump sein Land als Opfer internationaler Klimaschutz-Anstrengungen dar.

Ein Kraftwerk am Stadtrand von Tianjin, China dpa

Auch das sei falsch, so das BMU. „Natürlich dürfen die USA Klimaschutz so umsetzen, wie sie es für richtig halten. Es entspricht der Logik des Pariser Abkommens, dass jeder Staat selber festlegt, wie er zum Klimaschutz beiträgt." Im Übrigen weist das BMU darauf hin, dass „die Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen der USA über 20 Tonnen im Jahr betragen, die Chinas cirka 10 Tonnen im Jahr."

Veraltete und tendenziöse Studien

Trump behauptet, dass das Pariser Klimaabkommen bis 2100 selbst bei vollständiger Umsetzung lediglich zu einer Absenkung der globalen Durchschnittstemperatur von 0,2 Grad führen würde. Er bezieht sich dabei aber auf eine veraltete Studie des Masschusetts Instiute of Technology.

Er vergleicht die absoluten Treibhausgas-Emissionen Chinas mit geplanten Verminderungen des Treibhausgas-Ausstoßes in den USA, also Äpfel mit Birnen, so das BMU.

Auch beim Thema Arbeitsplätze und Klimaschutz bekommt der US-Präsident bestenfalls das Prädikat „höchst zweifelhaft“ für seine Ausführungen. Seine Behauptung, Millionen Arbeitsplätze würden durch Klimaschutz-Anstrengungen auf Basis der Pariser Übereinkunft in den USA vernichtet, stützt er auf eine „tendenziös Studie“ der US-Handelskammer und des American Council for Capital Formation, die beide eine aktive Klimaschutzpolitik ablehnen. Anders als Trump, der das natürlich unerwähnt lässt, gestehen die Verfasser der Studie offen ein, dass sie sich für positive Wirkungen von Innovationen in der erneuerbare Energien-Branche auf den Arbeitsmarkt nicht interessiert hätten.

Insgesamt elf Falschaussagen

Das gleiche gilt für das Thema Finanzierung des internationalen Klimaschutzes. Trump stellt es so dar, als sei sein Land hier der bei weitem größte Geldgeber, als werde sein Land gezwungen, „möglicherweise zig-Milliarden Dollar zuzusagen“ und als sei der Umgang mit dem Geld der USA völlig intransparent. Irreführende zum Teil falsche Ausführungen, so das Ministerium.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Positivste, was das BMU dazu sagt, ist, dass die Vereinigten Staaten tatsächlich mit einer Milliarde US-Dollar „die höchste Einzelüberweisung“ aller Länder in den Green Climate Fund geleistet haben. „Die amerikanische Klimafinanzierung hat in den letzten Jahren einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Entwicklungs- und Schwellenländer bei ihren Klimaschutzanstrengungen zu unterstützen." Die USA hätten in den vergangenen Jahren einen wchtigen Beitrag geleistet. „Dieser liegt pro Kopf aber deutlich unter den Beiträgen westeuropäischer Staaten.“

Insgesamt hat das BMU elf Falschaussagen, vier irreführende Bemerkungen und eine höchst zweifelhafte Argumentation des US-Präsidenten in seiner Ansprache festgestellt. Die Begründung Donald Trumps für den Abschied der USA aus der Pariser Übereinkunft für globalen Klimaschutz hält aus Sicht der Bundesregierung einem Faktencheck nicht im Mindesten stand.