Berlin -Donald Trump ist noch keine 20 Tage im Amt. Der kurze Zeitraum hat aber ausgereicht, die Wirtschaft weltweit das Fürchten zu lehren. Trump droht einzelnen Unternehmen wie ganzen Staaten mit Strafzöllen und will eine Mauer an der mexikanischen Grenze errichten. Trump verfügt den Bau von Pipelines zur Ausbeutung kanadischer Ölsände und leugnet den Klimawandel. Trump kündigt das Handelsabkommen TTP mit asiatischen Staaten auf und stellt andere wie das Nafta mit Kanada und Mexiko in Frage.

Dabei kümmert er sich weder um Regularien der Welthandelsorganisation (WHO), der die USA seit der WHO-Gründung am 1. Januar 1995 angehören, noch um Gepflogenheiten der internationalen Politik. Freundlich formuliert könnte man sagen: Der amerikanische Präsident ist ein Politiker besonderer Art.

„Donald Trump betrachtet die USA als sein Unternehmen“

Weniger diplomatisch charakterisiert Anton Börner, Präsident des deutschen Außenhandelsverbands BGA, den Neuen im Weißen Haus. „Wir sprechen hier von einem von sich selbst absolut überzeugten, machtbesessenen Familienunternehmer in zweiter Generation ohne Bindung zur sozialen Marktwirtschaft“, sagt Börner. Trump sei es gewohnt, in seinem Firmenimperium nach Belieben zu entscheiden und nehme die Politik nicht wirklich ernst. Er sei kein Politiker, sondern Unternehmer.

„Nach dem Wahlsieg betrachtet Donald Trump die USA als sein Unternehmen“, sagt Börner. Deals statt Diplomatie, Konkurrenz statt Kompromisse, Aggression statt Abkommen – die Weltsicht des Donald John Trump aus Queens, New York, lässt Wirtschaftsbosse schaudern. „In unseren Unternehmen ist die Besorgnis extrem hoch“, sagt Börner.

Politik und Wirtschaft sollen Gegenmaßnahmen umsetzen

Dass deutsche Wirtschaftsvertreter die Ankündigungen und Amtsführung des 45. US-Präsidenten kritisch begleiten, ist nicht neu. Schon unmittelbar nach der Wahl im November hatten BDI und DIHK wie auch die Wirtschaftsforschungsinstitute Ifo, IW und DIW vor negativen Folgen für die Weltwirtschaft durch Handelsbeschränkungen gewarnt. Auch der Internationale Währungsfonds IWF äußerte sich überaus besorgt und sprach von einem „weiteren großen destabilisierenden Faktor“ für die globale Konjunktur.

Neu ist, wie ungeschminkt ablehnend sich nun ein hochrangiger Wirtschaftsvertreter wie Börner über Trump äußert. Die bisher eher sanfte Tonlage betrachtet der Außenhandelspräsident als wirkungslos: „Man muss Trump gegenüber stark auftreten.“ Wenn nötig, sollten Politik und Wirtschaft „harte Antworten formulieren“ und keinen Zweifel daran zuzulassen, Gegenmaßnahmen umzusetzen.

Trump strebt nach Deals

Interessant an Börners Standpunkt ist, dass er ihn bewusst als Unternehmer formuliert, als einer, der also weiß, wie Typen vom Schlage Trumps ticken. „Wie denkt nun ein solcher machtbesessener Familienunternehmer, der von seinem Vater das Lebensmotto „Ich gewinne immer“ gelernt hat“, fragt Börner und liefert die Antwort mit: Trump sei es gewohnt, allein zu entscheiden, Berater und Politiker interessierten ihn dabei allenfalls als Claqueure; er begreife Medien und Institutionen als Störfaktoren, die es zu umgehen oder mundtot zu machen gelte; er betrachte Kompromisse als nicht erstrebenswert, das sie den eigenen Erfolg schmälerten.

Diese Grundhaltung präge Trumps Amtsverständnis: Er strebe stets nach dem für ihn profitabelsten Deals, missachte die Interessen schwächerer Partner, schalte störende Faktoren wenn möglich aus und gebärde sich kompromisslos hart, um seine Interessen durchzusetzen. „Hinzu kommt, dass Trump mit komplexen, interdependenten Systemen nichts anfangen kann“, so Börner. Sein Horizont sei auf die Frage „Kriege ich den Auftrag oder nicht“ beschränkt. „Deshalb wird es so schwierig mit ihm.“

Trumps Kurs führt zum Niedergang der globalen Wirtschaft

Und deshalb gelte es, klare Kante zu zeigen. Man müsse dem US-Präsidenten verdeutlichen, dass der von ihm eingeschlagene protektionistische Kurs zu Handelskriegen und in der Folge zu einem Niedergang der globalen Wirtschaft führen werde. Dass dadurch US-Unternehmen wie Boeing oder Microsoft ebenso in Mitleidenschaft gezogen würden wie europäische und asiatische.

Und dass in Detroit keine Renaissance der Autoindustrie zu erwarten wäre, sondern im Gegenteil auch die letzten Jobs in der Branche noch verloren gingen. Politik und Wirtschaft müssten „klar herausarbeiten, dass Trump noch viel mehr verlieren wird, wenn wir verlieren“.

Strafzolle müssen zurückgezahlt werden

Dabei setzt Börner auf Allianzen großer Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks, auf Handelspartner in Asien und Lateinamerika – und auf die Wallstreet. Dort könne ein kleiner Kreis überaus einflussreicher Personen erheblichen Druck auf das Weiße Haus entfalten, auch weil die Altersversorgung von zig Millionen Amerikaner von der Entwicklung der Börsenkurse abhängig sei.

Und wenn alles nichts fruchtet? Dann müssten Strafzölle der Amerikaner eben mit gleicher Münze zurückgezahlt werden, findet der Außenhandelspräsident: „Wir müssen hart und ganz selbstbewusst auftreten. Das ist das Einzige, was einen Unternehmer Trump beeindruckt: Du bekommst einen gnadenlosen Wettbewerb zu spüren.“

