Die Europäische Union hat nach Recherchen des Mitteldeutschen Rundfunks Fördergelder für den Bau eines Bordells in Tschechien ausgegeben. Wie das MDR-Nachrichtenmagazin „Exakt“ am Mittwochabend berichtet, geht es um einen Nachtklub auf einem ehemaligen Bauernhof in Pomezi, knapp 200 Kilometer östlich von Prag gelegen.



Angeblich subventionierte die EU dort mit 40.000 Euro die Modernisierung einer Pension, die nun als Bordell betrieben wird. Der Betreiber müsse die Fördersumme jetzt zurückzahlen. Außerdem prüft die Europäische Kommission, ob wegen Korruption ermittelt wird. Dabei geht es um die Frage, ob Amtsträger den mutmaßlichen Subventionsbetrug unterstützt haben.

Wenig Kontrolle in Tschechien

Laut MDR ist es so, dass in Tschechien Fördergelder schon nach formal richtiger Antragsstellung ausgezahlt werden. Erst später werde deren Verwendungszweck kontrolliert. Deutsche EU-Politiker haben dieses Verfahren demnach kritisiert. (red)

