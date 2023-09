Tschernobyl -Auch 33 Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl gelten 2.600 Quadratkilometer rund um das damalige Kernkraftwerk als gefährlichen Sperrzone. Doch während in der Gegend immer noch kaum Menschen leben, scheinen sich Wildtiere hier umso wohler zu fühlen. Das zeigte eine aktuelle Studie, die ein Team der University of Georgia durchgeführt hat.

Demnach hat sich die Vielfalt der Tiere in den vergangenen Jahren weiter erhöht. Die Forscher legten an den Flüssen und Kanälen Karpfen als Köder aus. Mit versteckten Kameras filmten sie die Tiere, die zum Fressen auftauchten.

Überraschung für die Forscher

Insgesamt beobachtete das Team so 15 verschiedene Wirbeltiere, zehn Säugetiere und fünf Vogelarten. Vor allem bei den Säugetieren waren die Forscher überrascht.



Blick auf die Schutzhülle über dem zerstörten Reaktor vier in Tschernobyl. dpa

Das erste Mal konnten sie auf den Kameras Seeadler, amerikanischen Nerz und Flussotter in dem Sperrgebiet sichten. 98 Prozent der Fische, die das Team als Köder ausgelegt hat, wurden gefressen. Für die Forscher ein Zeichen einer reichen Vielfalt an Aasfressern und in der Folge eines florierenden Ökosystems.

Die Kanäle rund um das ehemalige Kraftwerk sind von viel Vegetation umgeben und bieten den Tieren damit eine sichere Umgebung. So ist das Tschernobyl-Gebiet ein unerwarteter Zufluchtsort für viele Tierarten der Ukraine.

Auch der Fotograf Sergei Gaschak konnte im Jahr 2017 einige seltene Tiere in dem Sperrgebiet mit seiner Kamera festhalten. (red)