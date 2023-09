Der Tsunami auf den indonesischen Inseln Sumatra und Java hat die Menschen an der Küste ohne Vorwarnung getroffen. Verantwortlich ist vermutlich ein unterseeischer Erdrutsch, der durch einen Vulkanausbruch in der Sundastraße ausgelöst wurde. Bislang wird die Opferzahl mit über 280 angegeben. Die Welle traf die Gegend zur Urlaubs-Hochsaison. An der Küste der Region Banden befinden sich zahlreiche Hotelanlagen und Resorts wie beispielsweise in Carita, wo der Strand ein Bild der Zerstörung bietet.

Ein dramatisches Video aus dem Tajung Lesung Resort ein Stück weiter südlich verbreitete sich in den Stunden nach der Katastrophe in den sozialen Medien. Eine indonesische Popband namens Seventeen spielt gerade ein Konzert, als eine Wasserwand über die Bühne und die Zuschauer im Saal hereinbricht. Die Bühne stürzt zusammen, die Menschen versuchen zu fliehen. Das Video bricht abrupt ab

Mindestens vier Mitglieder der Crew kamen ums Leben, wie die Boyband bei Instagram am Montag mitteilt: Bassist M. Awal Purbani („Bani) und Tourmanager Oki Wijaya starben ebenso wie Gitarrist Herman Sikumbang und ein Crewmitglied namens Ujang.



Zunächst war der Gitarrist noch als vermisst gemeldet worden, inzwischen gibt es aber offenbar traurige Gewissheit, wie im jüngsten Post von Sänger Riefian Fajarsyah mtigeteilt wird. Auch der Tod von Schlagzeuger Andi Windu Darmawan wird einige Stunden später vermeldet. Vermisst wird offenbar noch Riefians Ehefrau Dylan Sahara. (cme)

