Köln -Mehmet Scholl und die Sportschau haben am Donnerstag mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit beendet und gehen getrennte Wege. Auslöser für die Scheidung war das Thema Doping beim Confed Cup, über das der TV-Experte nicht in der Sendung sprechen wollte.



Nun muss die ARD ganz schnell einen Nachfolger an Land ziehen. Und wie man so hört, sondiert der öffentlich-rechtliche Sender bereits intensiv den Markt. Bis zur Live-Übertragung der DFB-Pokal-Erstrundenpartie zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC am Montag, wo Scholl eigentlich seinen nächsten Einsatz gehabt hätte, wird es wohl eher schwierig. Wir stellen ein paar mögliche Kandidaten vor, aus denen ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky wählen kann.

Die einfachste Lösung

Thomas Hitzlsperger dpa

Thomas Hitzlsperger

Der Stuttgarter wäre die einfachste Lösung. Denn bereits nach Scholls spontaner Flucht aus dem ARD-Studio war Thomas Hitzlsperger beim Confed Cup eingesprungen. Am Montag wird der ehemalige Nationalspieler wohl neben Matthias Opdenhövel erneut den Experten geben.



Anders als Scholl gilt Hitzlsperger als pflegeleicht und legt ein nicht so lausbubenhaften Verhalten an den Tag, für das Scholl im ganzen Land bekannt war. Das mag daran liegen, dass der 35-Jährige den größten Teil seiner aktiven Karriere in der englischen Premier League verbracht hat – und da ist kein Platz für Lausbuben.

Der Leitwolf

Stefan Effenberg imago/Martin Hoffmann

Stefan Effenberg

Genug Erfahrung als sogenannter TV-Experte kann Stefan Effenberg zweifelsohne vorweisen. Vor seinem katastrophalen Trainerdebüt beim SC Paderborn war der „Tiger“ Dauergast beim Pay-TV-Sender Sky. Dort konnte der Champions-League-Sieger von 2001 mit präzisen Analysen zu taktischen Dingen glänzen. Das war nicht anders zu erwarten, denn zu seiner aktiven Zeit galt „Effe“ als Leader auf dem Rasen.



Durch zahlreiche Eskapaden auf und besonders neben dem Platz geriet Effenberg jedoch häufig in die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Schon alleine deswegen wird er wohl kaum ein Kandidat für das Öffentlich-rechtliche-Fernsehen sein.



Der Kautz

Thomas Tuchel Bongarts/Getty Images

Thomas Tuchel

Taktisch bewegt sich der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und TSV Mainz 05 auf dem höchsten Niveau. Einen Matchplan hat er immer zur Hand. Nur wenn sein Plan nicht aufgeht, eckt der Erfolgscoach in zwischenmenschlicher Hinsicht häufiger an. In Dortmund wie auch in Mainz verliefen die Trennungen deshalb eher schmutzig.



Als er im Sommer 2014 schließlich die Brocken in Mainz hinwarf, machte er ein Jahr später keinen Hehl daraus, dass er zu Präsident Harald Strutz kein gutes Verhältnis hatte. Und auch bei den Schwarz-Gelben krachte es hinter den Kulissen.

Obwohl Tuchel den BVB zum Vizemeister sowie zum DFB-Pokalsieg führte, gab es einen tiefen Graben zwischen ihm und seinen Spielern. Und ob die ARD einen Fachmann haben möchte, der kalt wie ein Eisberg sein kann, ist fraglich. Als Experte für Ernährungsfragen hat Tuchel größeres Potenzial.

Der Capitano

Michael Ballack dpa

Michael Ballack

Für Bundestrainer Joachim Löw wäre die Lösung mit dem ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nicht die beste. Auch wenn der Weltmeistercoach in der Zwischenzeit die Art und Weise von Ballacks Abgang aus der Nationalelf als größten Fehler seiner Karriere bezeichnete, muss der „Capitano“ nicht unbedingt die Spiele seiner Mannschaft auseinanderpflücken.



Über fehlende Präsenz im TV kann sich der 40-Jährige nicht beschweren. Für diverse Produkte schlüpft er in die Rolle des Testimonials – und als Studioexperte in Sachen Fußball hat Ballack beim US-Sender ESPN bereits viele Erfahrungen gesammelt.



Da Ballack seit Februar 2017 beim Streamingdienst DAZN unter Vertrag steht, müsste die ARD wohl eine Ablöse für den 98-fachen Nationalspieler zahlen. Das wird vermutlich nicht passieren.



Der kölsche Jung

Lukas Podolski Getty Images

Lukas Podolski

Kaum ein anderer deutscher Nationalspieler genießt deutschlandweit eine solche Anerkennung: Ob groß oder klein – alle lieben Lukas Podolski. Ein Taktikfuchs ist der Weltmeister sicherlich nicht, redet aber nicht um den heißen Brei herum und kommt schnell auf den Punkt.



Mit Podolski würde die ARD ihr Image gehörig aufpolieren – und Bundestrainer Joachim Löw wäre auch glücklich. Es gibt jedoch ein Problem: Podolski ist noch als Fußballer aktiv und verdient sein Geld aktuell in Japan. Als kurzfristige Alternative steht der 32-Jährige also nicht zur Verfügung, aber vielleicht schwirrt „Poldi“ den Machern der Sportschau schon für die Zukunft durch den Kopf.