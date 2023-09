Berlin -Man stelle sich nur mal vor, da hat es sich jemand gerade mit Jogging-Hose und Schlabber-T-Shirt auf der Couch bequem gemacht. Dann klingelt es – und an der Tür steht jemand von der SPD. Das kann künftig häufiger passieren als bislang. Denn ein Teil der Erneuerung der Partei soll ein Tag der Tür-zu-Tür-Aktion sein. Dabei, so ist es geplant, werden Mitglieder der Partei unabhängig von Wahlkämpfen unterwegs sein und das Gespräch mit den Bürgern suchen.

Doch wer mit den Menschen erfolgreich ins Gespräch kommen will, sollte ihnen auch etwas zu sagen haben. Die SPD müsse „als Partei der Zuversicht und des mutigen Aufbruchs“ in den Wettkampf um Ideen gehen, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, forderte Generalsekretär Lars Klingbeil am Montagabend bei einer Veranstaltung in Berlin, bei der er Ideen zur Erneuerung der Partei vorstellte. Die SPD sei häufig als „altbacken“, viel zu langsam, zu widersprüchlich und an vielen Stellen sprunghaft wahrgenommen worden, sagte er. „Das Herzstück der Erneuerung ist die Programmatik“, fügte der 40-Jährige hinzu.