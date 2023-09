Berlin -Der Fall ist ein echter Fauxpas. Und die Reaktionen in Berlin sind entsprechend. Der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich hat die Bundesregierung aufgefordert, das Parlament zu informieren. Er sprach von einem „schwerwiegenden Vorwurf“, wenn das Bundesinnenministerium die Türkei als „Aktionsplattform“ für Islamisten einstufe. Der stellvertretende Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, erklärte dieser Zeitung: „Sollte dies tatsächlich die Einschätzung der Bundesregierung sein, rücken der Türkei-Deal und die Milliarden-Leistungen an Erdogan in ein noch zweifelhafteres Licht.

Und die Bundesregierung muss sich fragen lassen, ob sie jemanden unterstützt, der Terrorismus unterstützt. So oder so wird die große Koalition nicht darum herum kommen, ihren Kurs in Sachen Türkei wieder klar an den Kriterien der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit auszurichten. Das ist überfällig.“

Wie heikel die Sache ist, zeigt die unmittelbare Reaktion des Bundesinnenministeriums. Nachdem die Antwort des Hauses auf eine Anfrage der linken Abgeordneten Sevim Dagdelen ruchbar geworden war, teilten Thomas de Maizières (CDU) Leute mit, es sei ein „Büroversehen", dass das Auswärtige Amt nicht an der Schlussfassung der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion beteiligt gewesen sei. So was gibt’s nicht oft. Im Normalfall werden die Antworten auf Parlamentsanfragen sorgsam auf ihre Wirkung abgeklopft – und bei Bedarf weichgespült.

Merkels politisches Überleben hängt von Türkei ab

Die Sache ist natürlich in erster Linie heikel für Kanzlerin Angela Merkel, die alles andere als amüsiert sein dürfte. Vermutlich tobt sie vor Wut. Merkel hat das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei eingefädelt. Davon, dass es hält, und keine neuen Flüchtlinge in großer Zahl Deutschland erreichen, hängt ihr politisches Überleben ab. Ein Land, auf dessen Hilfe man angewiesen ist, als Ausgangspunkt von Terror zu bezeichnen, ist diesem Ziel aber kaum dienlich. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass endsprechende Vorwürfe seit geraumer Zeit kursieren. Schon lange heißt es beispielsweise, die Türkei bewache ihre Südgrenze nicht richtig und lasse Extremisten des so genannten „Islamischen Staates“ fröhlich nach Syrien einreisen – und auch wieder aus.

Höchst unangenehm ist die Angelegenheit für de Maizière. Er hatte im Zuge der jüngsten Terrorakte wieder an Profil gewonnen und seinen Urlaub zunächst zweimal unterbrochen und dann mehr oder minder komplett abgebrochen. Nun muss der Mann, der auf Korrektheit viel Wert legt, ein „Büroversehen“ einräumen auf einem Gebiet von herausragender politischer Bedeutung. Es entsteht der Eindruck, er habe sein Haus nicht im Griff.

BND auf explosivem Terrain

Schließlich kommt noch der Bundesnachrichtendienst ins Spiel. Auf seine Bewertung geht die Einschätzung der Verhältnisse in der Türkei zurück. Nun wird man von dem Auslandsnachrichtendienst kaum erwarten können, dass er lügt – schon gar nicht intern. Allerdings bekommt dessen neuer Präsident Bruno Kahl erstmals vor Augen geführt, wie explosiv das Terrain ist, auf dem er sich bewegt.

Zumal es dazu eine Vorgeschichte gibt: Der BND hatte unter Kahls Vorgänger Gerhard Schindler aus eigenem Antrieb eine höchst kritische Einschätzung Saudi-Arabiens abgegeben – und war daraufhin vom Auswärtigen Amt heftig gerüffelt worden. Denn Saudi-Arabien gilt als ähnlich wichtig wie Türkei. Womit wir wieder bei Angela Merkel wären. Denn für die Koordinierung der Geheimdienste ist Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) zuständig.

Kurzum: Eigentlich ist die Terror-Diagnose ein Beleg dafür, dass man mit der Türkei des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan keine Geschäfte machen darf. Uneigentlich sieht das, jedenfalls aus Sicht der Regierung, anders aus. Für sie lautet der Befund: dumm gelaufen. Mindestens.