Berlin -Schon die Einladung an sich war eine beachtlich offene Protestgeste des deutschen Staatsoberhauptes an das türkische: An diesem Montagnachmittag empfing Bundespräsident Joachim Gauck den Ex-Chefredakteur der unabhängigen türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, Can Dündar, persönlich zum Gespräch im Schloss Bellevue – einen Mann also, der in der Türkei von Recep Tayyip Erdogan im Gefängnis säße: Im Juli war Dündar, mehrfach ausgezeichneter Journalist und Erdogan-Kritiker, dort wegen Spionage zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt worden.