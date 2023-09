Die Türkei befindet sich nach den Worten ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem „Wirtschaftskrieg“ – vor allem gegen die USA. Amerikanische Strafzölle auf türkische Stahl- und Aluminiumlieferungen hatten am Freitag und Montag den Wert der Landeswährung Lira abstürzen lassen. Hintergrund ist ein Streit zwischen Washington und Ankara um das Schicksal eines US-Pastors, der wegen Terror-Vorwürfen in der Türkei festgehalten wird. Die Erschütterungen der türkischen Volkswirtschaft lassen auch deutsche Unternehmen nicht kalt, die zu den größten Auslandsinvestoren im Land gehören.