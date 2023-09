Brüssel -Es war ein Routinetreffen in Brüssel. Die Innenminister der EU-Staaten wollten über die Flüchtlingspolitik im Allgemeinen beraten und über Visa-Freiheit für türkische bei ihren Reisen in die Europäische Union im Besonderen. Die Türkei nimmt syrische Flüchtlinge zurück, die EU gewährte Reisefreiheit, so war es im März vereinbart worden.

Ungeachtet des kalten Staatsstreichs in der Türkei halten die EU-Innenminister am Flüchtlingspakt mit der Türkei fest.

Nur wird die Visa-Freiheit ergänzt durch eine Notbremse.

Aber während die EU-Minister in Brüssel türkische Vorleistungen erörterten, ließ der türkische Staat Recep Tayyip Erdogan in der Heimat das Parlament entmachten. Es sei „inakzeptabel Abgeordneten auf diese Art die Immunität zu rauben“, sagte Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka. Sein deutscher Kollege Thomas de Maizière sprach von „einer Entscheidung, die uns mit Sorge erfüllt“ und einem „Schatten“.

Im Europaparlament fiel das Urteil schärfer aus. Von einem schweren „Schlag gegen die Demokratie“, sprach der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff. Linken-Fraktionschefin Gabi Zimmer erklärte, die Türkei „geht den nächsten Schritt, um ein autokratisches Präsidialsystem für Erdogan zu schaffen“. Grünen-Fraktionschefin Rebecca Harms sagte: „Die Türkei entfernt sich weiter von den Prinzipien der Demokratie und Rechtstaatlichkeit“.

Staatsstreich bleibt ein ferner Schatten

Österreichs Minister Sobotka plagten indes ganz andere Sorgen. Er fürchtet, verfolgte kurdische Minister könnten ins Alpenland fliehen. Und so blieb für die EU-Innenminister der kalte Staatsstreich in der Türkei ein ferner Schatten. Sie hielten an dem Abkommen und der Visa-Liberalisierung fest. „Die Türkei hat ihren Teil der Vereinbarungen erfüllt“, schwärmte De Mazière. Er sprach über die fehlenden Bedingungen, die die Türkei erfüllen muss, damit die EU die Visa-Liberalisierung erteilt. Etwa eine Änderung der Terrorgesetze, die Journalisten belangt, wenn sie Verständnis für die in verbotene kurdische PKK äußern. De Maizière sprach über die Abmachung, wonach die Türkei abgelehnte Asylbewerber aus Griechenland wieder aufnimmt. „Die Türkei erfüllt ihre Vereinbarungen“, sagte De Maizière. Doch bekam der Deal mit der Türkei am Freitag einen kräftigen Dämpfer. Erstmals lehnte ein Gericht in Griechenland die Abschiebung eines syrischen Flüchtlings ab. Es gibt noch Richter in Europa.

Auch die Visa-Erleichterung verläuft schleppend. Derzeit verhandelt die EU mit vier Staaten über Visa-Freiheit: Türkei, Ukraine, Georgien und das Kosovo. Alle müssen 52 Voraussetzungen erfüllen. Doch sind die Länder auf unterschiedlichem Stand. Georgien und die Ukraine erfüllen die Voraussetzungen, die Türkei und das Kosovo müssen noch liefern. „Es wird keine Paketlösung geben“, stellte Sobotka klar. Das bedeutet: Auf ihrem nächsten Treffen im Juni werden die Minister noch nicht über alle Länder entscheiden.

EU sichert sich mit Notfallbremse ab

((Die Ukraine scheidet aus, die Niederlande zögern, weil das Volk in einem Referendum sich gegen einen Freihandelspakt der EU mit dem Land ausgesprochen hat. Das Kosovo muss noch im Kampf gegen die Korruption nachlegen. Die Türkei im Antiterrorkampf. Bliebe Georgien.)) Doch wissen die Minister um die Stimmung.

Sie besiegelten deshalb auf deutsch-französische Initiative einen einen Suspendierungsmechanismus oder „Notbremse“ wie De Maizière das nannte. Die Visa-Freiheit kann zurückgenommen werden, wenn bestimmte Voraussetzungen entfallen. Der „erhebliche Anstieg“ der Asylbewerber aus einem visafreien Land gehörte bislang schon dazu, künftig kommen Korruption, Gefahr für die innere Sicherheit, illegale Migration dazu. Die EU-Staaten müssen der Suspendierung zustimmen. Ziehen kann die Notbremse ein Mitgliedsland oder – das ist neu – die EU-Kommission.

Sie muss künftig auch jährlich einen Bericht erstellen, ob die Voraussetzungen für die visafreie Einreise in die EU noch erfüllt sind. Die EU hat zwar einen Flüchtlingspakt mit der Türkei, aber nicht nur Erdogan wird mit seinem innenpolitischen Vorgehen vertragsbrüchig. Auch die EU sichert sich mit dem Notfallmechanismus ab. Eine schwierige Partnerschaft. +endetxt+