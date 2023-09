Hamburg -Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) aufgefordert, eine offizielle Reisewarnung für die Türkei auszusprechen.



„Wie lange wollen wir uns das noch ansehen?“, sagte Lindner bei einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag in Hamburg angesichts der Inhaftierung von zwei weiteren Deutschen in der Türkei. „Jedes Entgegenkommen für diesen Mann ist ein Tritt in die Kniekehlen der demokratischen Opposition.“



Auch die Verhandlungen der Türkei über einen Beitritt zur EU müssten beendet werden. Als islamistische Autokratie könne die Türkei nicht Mitglied der EU sein.



Auch Özdemir äußert sich

In Deutschland wächst der Verdacht, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan könnte Bundesbürger womöglich als Faustpfand festhalten. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der „Bild“-Zeitung (Samstag): „Erdogan ist kein Präsident, sondern ein Geiselnehmer.“ Die Situation sei so ernst, „dass ich niemandem mehr mit gutem Gewissen sagen kann, dass man in der Türkei derzeit sicher ist“. (dpa)