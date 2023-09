Berlin -Berlin. Als Reaktion auf die Verhaftungen prokurdischer HDP-Abgeordneter hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) den türkischen Geschäftsträger einbestellt. Steinmeier drohte indirekt mit einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen. Die Einbestellung von Diplomaten gilt allgemein als Zeichen deutlichen Protests. „Es ist jetzt an den Verantwortlichen in der Türkei, sich darüber klar zu werden, welchen Weg ihr Land gehen will und was das bedeutet für die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union“, sagte Steinmeier. Diese Botschaft wollte er dem Geschäftsträger übermitteln.



Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, erklärte: „Schrittweise, aber konsequent und nach Plan folgt auf den Putschversuch in der Türkei der Staatsputsch mit der umfassenden Verfolgung jeder Art von Opposition.“

Zweifel an Stationierung in Incirlik

Unterdessen wird erneut die Frage diskutiert, ob das Bundestagsmandat über die Stationierung deutscher Soldaten in Incirlik verlängert werden soll. Die Abstimmung ist für Donnerstag geplant. Die Soldaten unterstützen von dort den Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) in Syrien. Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sagte mit Blick auf die Gesamtsituation in der Türkei: „Wenn es nicht sofort zu einer Änderung kommt, dann können wir unsere Soldaten dort nicht belassen.“



Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, erklärte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Ich würde zur Mandatsverlängerung selbstverständlich Nein sagen. Wir haben uns schon beim Flüchtlingsdeal in die Hand der Türkei begeben. Wir dürfen das in Incirlik nicht schon wieder tun. Das ist auch eine Frage der Selbstachtung.“ Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, sagte dieser Zeitung: „Ich würde es für gut halten, wenn die Kanzlerin und das Verteidigungsministerium die möglichen Varianten fertig ausgeplant in der Schublade haben, so dass man notfalls schnell entscheiden kann und nicht von den Türken abhängig wird.“ Der CDU-Verteidigungspolitiker Bernd Siebert widersprach: „Ich halte nichts davon, übermäßig zu reagieren.“

Am Montag will Bundespräsident Gauck den früheren „Cumhuriyet“-Chefredakteur Can Dündar in Schloss Bellevue empfangen. Dündar lebt in Deutschland im Exil. (mit dpa)