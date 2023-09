Istanbul -Seit Monaten gleicht das Redaktionsgebäude der Zeitung „Cumhuriyet“ in Istanbul einer Festung: Absperrgitter vor dem Innenhof, ein privater Sicherheitsdienst, der die Ausweise der Journalisten oder die Namen des Besuchers an der Pforte überprüft, Taschenkontrolle am Eingang. An diesem Tag im Juli patrouillieren zusätzlich Polizisten. Eine Vorsichtsmaßnahme wegen Terrorwarnungen, wie der verantwortliche Redakteur Bülent Özdogan erklärt.