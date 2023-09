Istanbul -Wegen Präsidentenbeleidigung ist in der Türkei einem Medienbericht zufolge der Betreiber der Kantine der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“ verhaftet worden. Grund sei eine Aussage des Mannes gewesen, wonach er Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan keinen Tee servieren würde, berichtete „Cumhuriyet“ am Montag. Nach der Festnahme des Verdächtigen in Istanbul habe ein Gericht Untersuchungshaft angeordnet.

„Cumhuriyet“ gehört zu den wenigen verbliebenen regierungskritischen Zeitungen der Türkei. Zehn Mitarbeiter des traditionsreichen Blattes sitzen seit November wegen Terrorismusvorwürfen in Untersuchungshaft. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: