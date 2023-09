Istanbul/Berlin -Rund drei Monate nach seiner Festnahme fordert die türkische Staatsanwaltschaft nach einem Medienbericht 15 Jahre Haft für den inhaftierten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner. Ihm, seinem schwedischen Kollegen Ali Ghravi und neun weiteren würden Unterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen, meldete der Sender CNN Türk am Sonntag.

Die Anwälte betätigten der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, dass die Anklageschrift zugestellt wurde, konnten jedoch zunächst keine Angaben zum Strafmaß machen.

Festnahme beim Seminar in Istanbul

Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden. Sie sitzen im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul ein, in dem auch der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel inhaftiert ist. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind unter anderem wegen der Inhaftierung zahlreicher Deutscher angespannt.

Außenminister Gabriel: Nicht nachvollziehbare Vorwürfe

Außenminister Sigmar Gabriel ( SPD) reagierte besorgt auf die Nachricht aus der Türkei. „Die Meldungen über die Anklage der türkischen Staatsanwaltschaft gegen Peter Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler wegen ‚Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation‘ sehe ich mit großer Sorge“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Berlin: „Augenscheinlich wird dabei auch an den aus Sicht der Bundesregierung absolut nicht nachvollziehbaren Vorwürfen gegen Peter Steudtner unbeirrt festgehalten.“



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Forderung nach bis zu 15 Jahren Haft seien für die Bundesregierung „vollkommen unverständlich und nicht akzeptabel“. Das Auswärtige Amt habe den Kontakt zur türkischen Regierung aufgenommen, „denn auch in der Türkei entscheidet am Ende nicht die Staatsanwaltschaft, sondern ein Gericht“, so Gabriel: „Wir setzen weiterhin alles daran, die inhaftierten deutschen Staatsbürger, zu denen auch Peter Steudtner gehört, zurück nach Deutschland zu bringen.“

Der türkische Ministerpräsident Mevlüt Cavusglu hatte erst kürzlich in einem Interview des „Spiegel“ gesagt, dass er sich für eine Beschleunigung des Verfahrens von Steudtner einsetzen werde.



Viele Gründe für die Krise in den Beziehungen

Einer der Gründe für den Streit zwischen der Türkei und Deutschland ist die Armenien-Resolution des Bundestags vom Frühsommer 2016, in der die deutschen Parlamentarier den Massenmord an bis zu 1,5 Millionen Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft hatten. Nach dem gescheiterten Putsch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Juli 2016 verschlechterten sich die Beziehungen noch mehr.



Die Bundeswehr zog ihre Flugzeuge vom türkischen Stützpunkt Incirlik ab. Zahlreiche türkische Soldaten, die in Nato-Stäben arbeiteten und von Erdogan verdächtigt werden, am Putsch beteiligt gewesen zu sein, bekamen politisches Asyl in Deutschland. Im Bundestagswahlkampf sprachen sich sowohl Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als auch ihr Herausforderer Martin Schulz (SPD) für ein Ende der Beitrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei aus. (fra, dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: