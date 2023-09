Berlin -Die Begeisterung brach sich am Sonntag optisch wie akustisch bahn. In Berlin und anderen deutschen Städten fuhren Deutsch-Türken mit ihren Autos durch die Straßen und feierten den Wahlsieg „ihres“ Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Den Hupkonzerten entsprach das Wahlverhalten.



Nach Auszählung von fast 80 Prozent der Stimmen in Deutschland kam er auf 65,7 Prozent im Vergleich zu 52,6 Prozent insgesamt. Sein stärkster Mitbewerber Muharrem Ince von der linksliberalen Oppositionspartei CHP holte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu nur 21,5 Prozent, der Kandidat der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas, 9,5 Prozent. Dabei war die Wahlbeteiligung mit 49,7 Prozent so hoch wie nie. Beim Referendum über die Präsidialverfassung im Frühjahr 2017 hatte sie bei lediglich 46 Prozent gelegen.

Seien wir ehrlich zu uns: Die feiernden deutsch-türkischen #Erdogan Anhänger feiern nicht nur ihren Alleinherrscher, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus. Wie die AfD eben. Muss uns beschäftigen https://t.co/oNxHa2tKQx — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) June 24, 2018

Wahlbeteiligung bei 50 Prozent

Die Empörung ist entsprechend. Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde, Ali Ertan Toprak, sagte: „Alle Türken, die die Errichtung eines Ein-Mann-Regimes auf deutschen Straßen feiern, zeigen damit, dass sie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen.“ Auch der grüne Außenexperte Cem Özdemir kritisierte die Erdogan-Anhänger. Sie hätten bei den Autokorsos „nicht nur gefeiert, dass ihr Alleinherrscher jetzt noch stärker Alleinherrscher wird“, sondern auch „ein bisschen eine Ablehnung zur liberalen Demokratie zum Ausdruck gebracht“, erklärte er im Deutschlandfunk.



Auf den zweiten Blick ist das Ausmaß der Erdogan-Begeisterung bei uns indes nicht so groß, wie es auf den ersten Blick scheint. Und da, wo diese Begeisterung existiert, gibt es Erklärungen dafür.



Tatsache ist zunächst einmal, dass von den rund drei Millionen Deutsch-Türken bloß 1,4 Millionen wahlberechtigt sind. Von diesen wiederum schritten 49,7 Prozent zur Urne, 50,3 Prozent aber eben auch nicht. Gülay Kızılocak vom Zentrum für Türkeistudien in Essen sieht darin ein Zeichen, dass die Hälfte der wahlberechtigten Deutsch-Türken mit der Türkei nichts zu tun haben, sondern hier partizipieren wolle.

Migranten teilen traditionelle Werte

Dafür, dass die Zustimmung zum autoritären Präsidenten unter den Wählern so hoch war, werden von Experten zwei Gründe genannt. Kızılocak verweist erstens darauf, dass einst mehrheitlich Arbeitsmigranten aus ländlichen Regionen und bildungsfernen Schichten nach Deutschland gekommen seien. „Sie hängen an ihren traditionellen Werten.“ Das gilt nicht für Türken allein, sondern auch für andere Migrantengruppen wie Russlanddeutsche. Viele Modernisierungen daheim werden nur indirekt nachvollzogen.



Günter Seufert von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik sagt aus eigener Erfahrung: „Ich habe mich nie so Deutsch gefühlt wie in den 19 Jahren, in denen ich in der Türkei gelebt habe. Wenn man dauernd positiv oder negativ auf seine Identität angesprochen wird, dann nimmt die Bedeutung der Identität im Bewusstsein zu.“ Zudem bekämen die konservativ geprägten Erdogan-Anhänger aus Deutschland bei ihren Urlaubsaufenthalten gar nicht mit, dass die urbanen Schichten in der Türkei oft Erdogan-kritisch seien.

Deutsch-Türken tendieren zu SPD, Grünen und Linken

Gülay Kızılocak vom Zentrum für Türkei-Studien führt als zweiten Grund die bis heute mangelnde Integration vieler Deutsch-Türken an, auch von jungen. „Sie fühlen sich noch nicht richtig aufgenommen“, erklärte sie. Daraus resultierten „Trotzreaktionen“. Erdogan gebe den Nicht-Integrierten das Gefühl: „Ich bin Euer Präsident.“ Man solle dies jedoch nicht mit ideologischer Nähe zu Erdogans Regierungspartei AKP verwechseln. Denn ansonsten neigten die meisten Deutsch-Türken SPD, Grünen und Linken zu.



Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnt deshalb einerseits davor, dass Wahlverhalten der Deutsch-Türken zu dramatisieren – zumal es in europäischen Nachbarländern ähnlich und teilweise noch AKP-lastiger sei. Andererseits sei es schon „ein Problem“.

Wie auch immer: Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, glaubt, dass die Deutsch-Türken nach den Aufwallungen der letzten Jahre Ruhe wollten. Gut möglich, dass diese nun eintritt.